Гендиректора Nestle уволили из-за тайного служебного романа

Генеральный директор швейцарской корпорации Nestle Лоран Фрейше отправлен в отставку. Соответствующее решение принял совет директоров компании. Как уточнили в пресс-службе Nestle, причиной увольнения стали неподобающие романтические отношения на рабочем месте.
В сообщении говорится, что решение об освобождении Фрейше от должности главы корпорации было принято по итогам внутреннего расследования. Оно показало, что будучи генеральным директором он тайно вступил в «романтические отношения с непосредственно подчиненным ему сотрудником». Такое поведение, отмечается в сообщении пресс-службы противоречит внутренним нормам компании. Другие детали результатов проведенного расследования в Nestle не раскрыли. Известно, что Фрейше возглавлял Nestle c августа 2004 года.
«Это было необходимое решение. Ценности и система управления Nestle являются прочной основой нашей компании. Я благодарю Лорана за годы работы в Nestle», — заявил по этому поводу председатель совета директоров корпорации Пол Бюльке.
После отставки Фрейше новым главой корпорации назначен Филипп Навратил. Ранее он занимал в компании должности вице-президента, а также руководителя подразделения по развитию кофейных брендов Nescafe и Nespresso.
Швейцарская компания Nestle была основана в 1866 году. На сегодняшний день она является крупнейшим в мире производителем продуктов питания и напитков. В общей сложности корпорация владеет более чем 300 фабриками в 83 странах, а число ее сотрудников во всем мире составляет около 270 тысяч человек.