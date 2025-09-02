Разработавшая ChatGPT компания OpenAI анонсировала внедрение нового функционала в чат-бот — теперь он будет отправлять родителям уведомление, если посчитает, что ребенок находится в состоянии «острого стресса». Об этом пишет Би-би-си.

OpenAI пообещала представить несколько инструментов родительского контроля для «усиленной защиты подростков» в следующем месяце, однако опубликовала информацию о некоторых из них уже сейчас. Новые функции внедряются на фоне обвинений в помощи в совершении суицида, которые в адрес ChatGPT выдвинули родители погибшего 16-летнего школьника.

Подозрительный сосед Три девушки около 10 лет находились в плену. Их похитил мужчина, который жил совсем рядом Криминал 16 минут чтения

Компания разрешит связывать аккаунт ребенка с основным аккаунтом родителей, управлять некоторыми из отключенных функций, например памятью чат-бота и историей чатов. Предполагается, что ChatGPT будет самостоятельно обнаруживать ситуации, в которых подросток будет показывать признаки наличия «острого стресса», и отправлять уведомление об этом.

Алгоритм будет разработан с участием экспертов, OpenAI считает, что конечный продукт не должен разрушить доверительные отношения между подростками и родителями. Компания заявила, что сотрудничает со специалистами в области психического развития молодых людей.

Катастрофа на Тянь-Шане Наталья Наговицина не бросила своего мужа, когда он умирал на высоте почти 7000 метров. Через четыре года она повторила его судьбу Общество 16 минут чтения

Би-би-си отмечает, что правила пользования ChatGPT на данный момент разрешают создавать аккаунт подросткам не младше 13 лет, которые должны получить на это разрешение родителей. Компания признала, что чат-бот ранее «вел себя не так, как предполагалось в деликатных ситуациях».

В конце августа 2025 года стало известно о судебном иске, поданном против OpenAI родителями 16-летнего Адама Рейна из США. Они утверждают, что ChatGPT помог подростку покончить с собой — чат-бот якобы написал предсмертную записку и предоставил подробную информацию о способе совершения суицида. Журналисты продемонстрировали часть сохранившейся переписки — на ней видно, что чат-бот предлагал пользователю «усовершенствовать» выбранный Рейном метод ухода из жизни.