EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Интернет и мемы

ChatGPT начнет рассказывать родителям о психическом здоровье детей

2 минуты чтения 23:09

Разработавшая ChatGPT компания OpenAI анонсировала внедрение нового функционала в чат-бот — теперь он будет отправлять родителям уведомление, если посчитает, что ребенок находится в состоянии «острого стресса». Об этом пишет Би-би-си.

OpenAI пообещала представить несколько инструментов родительского контроля для «усиленной защиты подростков» в следующем месяце, однако опубликовала информацию о некоторых из них уже сейчас. Новые функции внедряются на фоне обвинений в помощи в совершении суицида, которые в адрес ChatGPT выдвинули родители погибшего 16-летнего школьника.

Подозрительный сосед
Подозрительный сосед
Три девушки около 10 лет находились в плену. Их похитил мужчина, который жил совсем рядом
Криминал16 минут чтения

Компания разрешит связывать аккаунт ребенка с основным аккаунтом родителей, управлять некоторыми из отключенных функций, например памятью чат-бота и историей чатов. Предполагается, что ChatGPT будет самостоятельно обнаруживать ситуации, в которых подросток будет показывать признаки наличия «острого стресса», и отправлять уведомление об этом.

Алгоритм будет разработан с участием экспертов, OpenAI считает, что конечный продукт не должен разрушить доверительные отношения между подростками и родителями. Компания заявила, что сотрудничает со специалистами в области психического развития молодых людей.

Катастрофа на Тянь-Шане
Катастрофа на Тянь-Шане
Наталья Наговицина не бросила своего мужа, когда он умирал на высоте почти 7000 метров. Через четыре года она повторила его судьбу
Общество16 минут чтения

Би-би-си отмечает, что правила пользования ChatGPT на данный момент разрешают создавать аккаунт подросткам не младше 13 лет, которые должны получить на это разрешение родителей. Компания признала, что чат-бот ранее «вел себя не так, как предполагалось в деликатных ситуациях».

В конце августа 2025 года стало известно о судебном иске, поданном против OpenAI родителями 16-летнего Адама Рейна из США. Они утверждают, что ChatGPT помог подростку покончить с собой — чат-бот якобы написал предсмертную записку и предоставил подробную информацию о способе совершения суицида. Журналисты продемонстрировали часть сохранившейся переписки — на ней видно, что чат-бот предлагал пользователю «усовершенствовать» выбранный Рейном метод ухода из жизни.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я воюю в ВСУ, и я против перемирия
Политика
Я воюю в ВСУ, и я против перемирия
Я вырос в России и ходил на митинги, но теперь меня бесит российская оппозиция. Хотя и в нашей армии хватает проблем
00:01 3 сентября
Катастрофа на Тянь-Шане
Общество
Катастрофа на Тянь-Шане
Наталья Наговицина не бросила своего мужа, когда он умирал на высоте почти 7000 метров. Через четыре года она повторила его судьбу
00:01
«Побалуйте себя обнаженными красивыми мужчинами»
Мир
«Побалуйте себя обнаженными красивыми мужчинами»
Участники конкурсов красоты оказались в позиции женщин: их травят за внешность и высмеивают за успехи
00:01 1 сентября
Подозрительный сосед
Криминал
Подозрительный сосед
Три девушки около 10 лет находились в плену. Их похитил мужчина, который жил совсем рядом
17:00 31 августа
«Орский Чикатило» и убийца-монах
Криминал
«Орский Чикатило» и убийца-монах
Самые разыскиваемые преступники России, которых не могут поймать уже более 10 лет
00:01 30 августа
Я уехал из Украины в Чехию
Общество
Я уехал из Украины в Чехию
За свою свободу я отдал несколько тысяч долларов. Осваиваюсь на новом месте и хотел бы когда-нибудь приехать к родственникам в Россию
00:01 29 августа

Самое читаемое

Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Общество
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Годами я скрывала свою зависимость, а однажды чуть не умерла от передоза. Теперь я в завязке и помогаю «трудным» подросткам
00:01 7 августа
Горящие новости
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Общество
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
00:01 11 августа
«Покажешь дорогу?»
Криминал
«Покажешь дорогу?»
Во Франции и Бельгии много лет пропадали молодые девушки. Раскрыть их исчезновения помогла 13-летняя девочка, которая сама едва не стала жертвой
17:00 10 августа
Горящие новости
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram