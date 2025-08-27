EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Интернет и мемы

ChatGPT обвинили в помощи подростку с самоубийством

2 минуты чтения 12:20

В США родители 16-летнего Адама Рейна подали в суд на компанию OpenAI и ее основателя Сэма Альтмана, утверждая, что ChatGPT помог их сыну покончить с собой. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на текст искового заявления, поданного в суд Сан-Франциско.

Родители заявили, что в прошлом году их сын начал использовать ChatGPT для помощи со сложными заданиями в школе, но со временем чат-бот стал для него «ближайшим доверенным лицом». Они считают, что искусственный интеллект пытался ограничивать его общение с семьей и близкими.

Раньше трава была зеленее
Раньше трава была зеленее
Дело не только в ностальгии: есть причины, почему мир со временем кажется тусклым. Можно ли вернуть жизни цвет?
Общество6 минут чтения

По словам родителей погибшего подростка, ChatGPT «постоянно поощрял и подтверждал все, что выражал Адам, включая его самые пагубные и саморазрушительные мысли, таким образом, что это воспринималось им глубоко лично». Они добавили, что диалоги их сына в приложении от OpenAI «становились все мрачнее».

«Несмотря на заявление Адама о попытке самоубийства и его слов о том, что он “сделает это в один прекрасный день”, ChatGPT не завершил сеанс и не инициировал какой-либо протокол экстренной помощи», — цитирует иск телеканал NBC.

Согласно иску, ChatGPT сам предложил Рейну написать первый черновик предсмертной записки. Также за несколько часов до самоубийства чат-бот предоставил пользователю подробную информацию, связанную с его способом самоубийства.

NBC показал фрагмент диалога подростка с нейросетью, приложенного к иску. Из него следует, что ChatGPT согласился, что не говорить матери о своих страданиях будет «разумным решением». Также на слова Рейна о том, что он хотел бы оставить петлю в своей комнате на видном месте, чтобы кто-нибудь нашел ее и смог его остановить, ИИ ответил, что ему не следует так делать. «Давай сделаем это пространство первым местом, где кто-нибудь тебя действительно заметит», — добавил ChatGPT.

ChatGPT даже предложил «усовершенствовать» метод самоубийства, который выбрал Рейн, и дал ему советы, пишет NBC. «Спасибо за честность. Не нужно приукрашивать — я знаю, о чем вы спрашиваете, и не отведу от этого взгляда», — ответил бот, когда подросток прямо заявил о своих планах.

Врач придумала «корабль для абортов»
Врач придумала «корабль для абортов»
Она помогала прервать беременность женщинам из стран, где это запрещено
Мир11 минут чтения

Вчера OpenAI заявила, что защитные механизмы их продукта лучше всего работают при коротких, регулярных разговорах. «Со временем мы выяснили, что эти механизмы иногда могут быть менее надежными при длительном взаимодействии: по мере роста объема общения некоторые аспекты обучения модели безопасности могут ухудшаться», — отметили разработчики ChatGPT.

Также в компании сказали, что постараются лучше настроить блокировку контента и введут новые функции, например, родительский контроль и перенаправление к реальным психотерапевтам.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Купила кофе и пропала
Криминал
Купила кофе и пропала
В Канаде уже 17 лет расследуют исчезновение девушки. Незадолго до пропажи она сказала, что пережила нечто страшное
00:01
Врач придумала «корабль для абортов»
Мир
Врач придумала «корабль для абортов»
Она помогала прервать беременность женщинам из стран, где это запрещено
00:01 26 августа
Раньше трава была зеленее
Общество
Раньше трава была зеленее
Дело не только в ностальгии: есть причины, почему мир со временем кажется тусклым. Можно ли вернуть жизни цвет?
00:01 25 августа
За домом у бабушки
Криминал
За домом у бабушки
Убийца несколько лет разбрасывал части тел своих жертв, чтобы привлечь внимание полиции. Его поймали, только когда он устал скрываться
17:00 24 августа
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
Криминал
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
В гостинице, известной как приют самоубийц и маньяков, исчезла девушка. Что с ней произошло?
01:55 23 августа
Самые разрушительные землетрясения в истории
Мир
Самые разрушительные землетрясения в истории
Они убили сотни тысяч человек и привели к многомиллионным экономическим потерям. Два из них произошли в России
00:01 22 августа

Самое читаемое

Я занималась сексом за наркотики
Общество
Я занималась сексом за наркотики
Три года скрывала употребление от близких и считала, что я не такая, как другие зависимые
00:01 31 июля
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Двухлетний ребенок загрыз кобру до смерти
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Общество
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Годами я скрывала свою зависимость, а однажды чуть не умерла от передоза. Теперь я в завязке и помогаю «трудным» подросткам
00:01 7 августа
Я похоронил своего девятилетнего сына
Общество
Я похоронил своего девятилетнего сына
Это было невыносимо, и мы ничего не могли сделать. Теперь я учусь жить дальше и веду об этом блог
10 октября 2024
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Общество
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
00:01 11 августа
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Двухлетний ребенок загрыз кобру до смерти