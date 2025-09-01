Неудобные вопросы о зарплате стали вирусным трендом в соцсетях

В соцсетях набирает популярность жанр уличных интервью, где прохожих открыто спрашивают об их доходах. Видеоролики с вопросами вроде «Сколько вы зарабатываете?» или «Какую сумму откладываете?» собирают миллионы просмотров, пишет The Guardian.

Автор материала отмечает, что эта тема ранее была табуирована, но сейчас с нее намеренно снимают запрет, превращая разговоры о зарплатах и личных финансах в элемент массовой культуры. Формат роликов, по словам журналиста, вдохновлен американским проектом Salary Transparent Street, который за четыре года собрал более миллиона подписчиков. В Британии к таким интервью обращаются, например, блогеры Габриэль Нуссбаум и Айдан ас-Саад. Они утверждают, что подобный контент призван повысить финансовую грамотность людей и продвигать прозрачность оплаты труда.

В одном из видео на канале Нуссбаума архитектор делится зарплатой в 38 тысяч фунтов стерлингов (более 50 тысяч долларов), сбережениями и планами на будущее. В другом 60-летний мужчина рассказывает, что когда-то отказался от покупки квартиры за 64 тысяч фунтов (более 85 тысяч долларов), и теперь она стоит около 1,8 миллионов фунтов стерлингов (порядка 2,5 миллионов долларов). Такие истории становятся вирусными и набирают миллиона просмотров.

По словам блогеров, интервьюируемые могут попросить удалить публикацию, если почувствуют дискомфорт. Тем не менее под видео разворачиваются жаркие дискуссии — например, о том, достаточно ли 35 тысяч фунтов для жизни в Лондоне или это лишь «выживание».

Опрошенные журналистом The Guardian психологи предупреждают, что такие ролики потенциально могут быть вредны. «Сравнение помогает понять, где ты находишься, но оно же способно оставить чувство неудовлетворенности», — говорит психотерапевт Викки Рейналь, автор книги Money on Your Mind. По ее словам, одни зрители воспринимают видео как источник знаний, другие — как подтверждение того, что «отстают».

Собственный эксперимент журналиста британского издания показал, что на самом деле открыто заявлять о своих доходах готовы немногие. Так, из 30 прохожих только двое поделились приблизительными цифрами, при этом один настоял на полной анонимности. Большинство собеседников предпочитали обсуждать погоду или транспорт, но не личные финансы. Таким образом, вирусные видео создают впечатление массовой открытости, но на деле тема зарплат остается деликатной для большинства, резюмирует автор статьи.

Создатели каналов про доходы признают риски, но настаивают на пользе. По их словам, зрители пишут, что благодаря роликам просили прибавку к зарплате или решались сменить работу.

Ранее стало известно, какая зарплата нужна россиянам, чтобы чувствовать себя счастливыми. Оказалось, что эта сумма в 2,5 больше средней зарплаты по стране.