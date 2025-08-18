EN
Россияне назвали необходимую для счастливой жизни зарплату

2 минуты чтения 14:56 | Обновлено: 14:59

Около 227 тысяч рублей в месяц нужно россиянам, чтобы чувствовать себя счастливыми. Это в 2,5 раза больше средней зарплаты по стране. Об этом говорится в исследовании провластного Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно данным опроса, за последние восемь лет запросы россиян выросли почти вдвое, в 2017 году для счастья было достаточно 109 тысяч рублей. Эксперты объясняют это не только инфляцией, но и изменением потребительских стандартов.

Наибольшие финансовые ожидания, по информации ВЦИОМ, зафиксированы у миллениалов и жителей мегаполисов. Люди в возрасте 25–35 лет называют «достаточно счастливыми» суммы от 300 до 470 тысяч рублей, а москвичи и петербуржцы повышают планку почти до 700 тысяч рублей. Представители старших поколений согласны на сумму от 58 до 128 тысяч рублей. А жители сел довольствовались бы зарплатой в 116 тысяч, то есть разница составляет почти семь раз.

При этом отношение к деньгам в целом стало более спокойным, отмечают социологи. Так, в 1999 году большинство россиян признавались, что их доходы вызывают неудовлетворенность или несчастье, а в 2025 году почти половина опрошенных заявила, что не испытывает к деньгам особых эмоций. Позитивные чувства — удовлетворение или счастье — отметили около 40%, что в четыре раза больше, чем в конце 1990-х. Наиболее довольными доходами оказались представители так называемого «поколения цифры». ВЦИОМ объясняет это тем, что молодые люди только начинают зарабатывать и впервые почувствовали финансовую независимость.

ВЦИОМ также спросил респондентов, с какой суммы для них «начинаются деньги». В 2025 году нижний порог составил 15 тысяч рублей, т.е. почти на уровне прожиточного минимума (17,7 тысяч). Для сравнения: в 1998 году «деньги» начинались с 88 рублей, что составляло лишь 18% от установленного тогда прожиточного минимума.

В этом направлении исследование показало заметные различия между группами. Мужчины называют порог «денег» почти втрое выше, чем женщины (23 тысячи против 8,5 тысяч рублей). У респондентов с плохим материальным положением этот порог втрое выше, чем у тех, кто оценивает доходы семьи как хорошие (32 тысячи против 12 тысяч рублей). В городах-миллионниках минимальная сумма «денег» — около 11 тысяч, в деревнях — более 25 тысяч рублей.

Ранее в исследовании НИУ ВШЭ состоятельные россияне с доходом от 600 тысяч рублей в месяц рассказали, сколько денег, по их мнению, нужно для «нормальной», а сколько для «богатой жизни».

