Торговля телами умерших набирает обороты в США

В США появляется все больше частных компаний, торгующих телами умерших людей. Так называемые «брокеры тел» получают тела, расчленяют их и перепродают медицинским центрам и университетам. Об этом пишет Би-би-си. По данным издания, формально такие компании называют себя «банками тканей, не предназначенных для трансплантации», однако фактически это рынок человеческих останков, существующий из-за пробелов в американском законодательстве.

Бизнес вырос из лазейки в законе. Дело в том, что прямую продажу человеческих тканей закон запрещает, но разрешает брать плату за обработку и транспортировку тел. На практике это позволило коммерческим фирмам извлекать миллионы долларов прибыли. Так, с 2011 по 2015 год частные брокеры получили не менее 50 тысяч тел и распространили около 182 тысяч частей, поставляя их более чем в 50 стран. Один из собеседников Би-би-си в связи с этим называет США «мировым экспортером человеческих тел».

Издание приводит в пример историю Гарольда Дилларда из Техаса. Находясь в терминальной стадии рака, мужчина решил пожертвовать свое тело науке, но позже полиция обнаружила его голову на складе компании Bio Care вместе с частями десятков других тел. По данным следствия, останки были грубо расчленены с помощью бензопилы, а родственников ввели в заблуждение, выдав пакет с неким «прахом».

Похожие скандалы возникали и в университетах. В Северном Техасе медицинская школа получала тела бездомных и людей, заявленных как не имеющих родственников. Однако позже о судьбе умерших неожиданно узнавали их близкие. За пять лет университет получил более двух тысяч таких «невостребованных» тел.

Критики называют эту индустрию современной формой «расхищения могил» и требуют запрета на коммерческую торговлю частями тел, как это сделано в Европе. Сторонники же указывают на важность донорства для медицины — без тел невозможно обучать хирургов или тестировать новые технологии, включая протезы и роботизированную хирургию. Некоторые компании добиваются аккредитации Американской ассоциации банков тканей и утверждают, что соблюдают строгие стандарты. Но аккредитация добровольная, и большинство компаний работает без нее.

Ранее СМИ писали об инциденте в американском штате Колорадо, где похоронное бюро десятилетиями хранило за потайной дверью десятки разлагающихся тел. Родственникам умерших выдавали фальшивые урны с прахом.