Похоронное бюро годами хранило разлагающиеся тела в тайной комнате

В США инспекторы обнаружили около 20 разлагающихся тел за потайной дверью в похоронном бюро Davis Mortuary, принадлежащем окружному коронеру. Об этом сообщает Associated Press.

По информации агентства, инцидент произошел в городе Пуэбло (штат Колорадо). Инспекторы почувствовали сильный запах разложения во время рядовой проверки. В помещении за дверью, замаскированной картонной витриной, они нашли тела.

Как выяснилось, некоторые тела ожидали кремации около 15 лет. А родственникам умерших владелец бюро Брайан Коттер выдавал урны с фальшивым прахом вместо настоящих останков. Власти аннулировали лицензию похоронного дома, указав на грубое нарушение закона и акт «предательства» семей.

На сайте Davis Mortuary сообщается, что Коттер вместе с братом приобрели похоронный дом в 1989 году, они позиционируют себя как приверженцы «старой школы» ведения дела, перенятой у их отца. Расследование продолжается, но Брайан Коттер пока не арестован.

AP напоминает, что долгое время в Колорадо действовал один из самых слабых режимов контроля за похоронными домами. Проверки проводились только в случае жалоб, а владельцы могли работать без образования и лицензий. Ситуация изменилась в прошлом году, когда власти штата приняли новые законы после серии скандалов в индустрии.

Так, в 2023 году в Колорадо в здании при комнатной температуре нашли почти 200 тел. А одного из владельцев другого похоронного дома осудили за продажу частей тел и выдачу поддельных урн с прахом. Новые правила в Колорадо предусматривают регулярные проверки похоронных домов, расширенные полномочия надзора и обязательное лицензирование директоров и сотрудников. Теперь они обязаны проходить проверки биографии, сдавать экзамены и иметь профильное образование и опыт работы. Раньше от них не требовался даже диплом о среднем образовании, отмечает AP.



