Мир

СМИ: США захотели поднять цену туристической визы

2 минуты чтения 17:20

Власти США планируют ввести новый сбор при оформлении туристической визы — это резко увеличит ее стоимость и сделает одной из самых дорогих в мире, пишет Reuters.

Журналисты описывают сбор как плату за «соблюдение визовых правил» — путешественник должен будет заплатить дополнительные 250 долларов, которые ему вернут в случае отсутствия нарушений сроков и правил пребывания в стране. Полная стоимость визы, по данным Reuters, с 1 октября 2025 года составит 442 доллара, нововведение коснется граждан всех стран, не имеющих соглашений о безвизовом режиме с США.

Раньше трава была зеленее
Раньше трава была зеленее
Дело не только в ностальгии: есть причины, почему мир со временем кажется тусклым. Можно ли вернуть жизни цвет?
Общество6 минут чтения

Телеграм-канал «Улететь» отмечает, что текущая стоимость туристической визы США составляет 185 долларов, в случае введения дополнительного сбора конечная стоимость увеличится до 435 долларов. Журналисты пишут, что о планах Белого дома ввести сбор под названием Visa Integrity Fee ранее уже сообщалось, но точная дата его появления публикуется впервые.

Reuters со ссылкой на Ассоциацию туризма США отмечает, что после появления нового сбора туристическая виза США станет одной из самых дорогих в мире. При этом в стране уже несколько месяцев наблюдается спад туристической активности.

Я уехал из Украины в Чехию
Я уехал из Украины в Чехию
За свою свободу я отдал несколько тысяч долларов. Осваиваюсь на новом месте и хотел бы когда-нибудь приехать к родственникам в Россию
Общество9 минут чтения

Американская некоммерческая ассоциация деятелей образования NAFSA, проанализировав подписанный президентом США Дональдом Трампом «Большой красивый билль», рассказала о Visa Integrity Fee еще в июле 2025 года, отметив, что его сумма будет зачислена в бюджет США, если турист нарушит условия пребывания в стране.

Размер сбора не может быть уменьшен, а сотрудники консульств не смогут отменять его для заявителей по своему усмотрению. Также с 2026 финансового года власти США получат право увеличивать ставку сбора или установить автоматическую корректировку по уровню инфляции.

