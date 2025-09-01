EN
Операции по поиску «Титаника» оказались прикрытием для секретных военных программ США

2 минуты чтения 15:40 | Обновлено: 15:44

Командование военно-морских сил США поддерживало операции по поиску «Титаника» для тестирования технологии сбора информации на большой глубине, как минимум одна экспедиция к затонувшему кораблю была полноценным прикрытием для миссии по обследованию затонувших подводных лодок, пишет CNN.

Американские военные поддержали разработку Боба Балларда, который занимался поисками места затопления «Титаника» с 1970-х годов. У него было необходимое оборудование для обследования корабля, но не хватало технологий для проведения успешной экспедиции — попытка провести ее самостоятельно в 1977 году оказалась неудачной. Тогда Баллард обратился за поддержкой к армии США.

Разработанная Баллардом технология глубоководной визуализации получила название «Арго» и поддержку ВМС США — военные надеялись, что она поможет выяснить причины затопления подводных лодок «Трэшер» и «Скорпион», инциденты с которыми произошли в 1960-е годы. Также «Арго» могла пригодиться для сбора разведывательных данных в условиях Холодной войны.

Ученый убедил военных выделить время на поиски «Титаника» во время экспедиции к подлодкам, в итоге обследование корабля стало официальным прикрытием настоящей цели операции. «Мы не хотели, чтобы Советы узнали, где находится подводная лодка», — рассказал Баллард.

Позже выяснилось, что «Титаник» затонул на той же глубине, что и «Скорпион» — это позволило Балларду сделать вывод о примерном расположении корабля на основании исследования обломков подлодки. Ему удалось найти «Титаник», заснять его части, а позже и обнаружить другие затонувшие корабли.

Так, ученый сумел установить места затопления «PT-109», авианосца «Йорктаун», немецкого линкора «Бисмарк». Также его работа помогла изучить гидротермальные источники около Галапагосских островов и обнаружить там обходящиеся без света формы жизни, а также получить новые доказательства наличия тектонической активности плит. Баллард при этом уверен, что глубины еще недостаточно исследованы, поэтому новому поколению ученых предстоит сделать много открытий.

