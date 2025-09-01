Крупнейший айсберг мира потерял треть своей площади

Крупнейший айсберг мира А23а потерял 36% своей площади за три месяца, от него одновременно откололись три «огромных» куска, пишет российский Арктический и антарктический научно-исследовательский институт.

В начале июня площадь А23a составляла 2730 квадратных километров, сейчас она снизилась до 1750 квадратных километров — айсберг уменьшился до размеров, сравнимых с Санкт-Петербургом, ранее его площадь была сопоставима с московской. Отколовшиеся куски имеют площадь от 60 до 300 квадратных километров.

Ученые отмечают, что айсберг откололся от внешнего края шельфового ледника Фильхнера Антарктиды в 1986 году. Тогда его площадь составляла 4170 квадратных километров. Более 30 лет А23а находился на мели в центральной части моря Уэдделла. Позже он начал двигаться и уже в ноябре 2023 года оказался в открытом море. Далее А23а дрейфовал на север и сел на мель около острова Южная Георгия, где находился с января по май 2025 года. Сейчас он двигается вокруг острова.

Айсберг весил почти триллион тонн, когда отплывал от Антарктиды, отмечает The Guardian. В разговоре с журналистами гляциолог Британской антарктической службы Оливер Марш рассказал, что айсберги таких размеров практически не двигаются.

Его возможную посадку на мель у острова Южная Георгия ученые тогда считали проблемой для местной экосистемы — айсберг потенциально мог перекрыть доступ к корму тюленям, пингвинам и морским птицам.

Марш отмечал, что из-за своих размеров А23а способен достичь берегов Южной Африки — это может привести к нарушению судоходства в регионе. Ученые опасались аналогичного влияния на природу, которое мог оказать другой гигантский айсберг A68, но он раскололся до того, как достиг острова Южная Георгия. Вероятно, что путь А23а по водам мирового океана закончится аналогичным образом, отмечают журналисты.