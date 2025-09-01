EN
Королева-консорт Великобритании рассказала о пережитых домогательствах

2 минуты чтения 13:51

Королева-консорт Великобритании Камилла подверглась домогательствам в поезде, когда ей было около 16 лет. Об этом сказано в опубликованном вчера отрывке книги «Власть и дворец» королевского корреспондента The Times Валентина Лоу.

В 2008 году недавно вступивший в должность мэра Лондона Борис Джонсон встретился в резиденции Кларенс-Хаус с герцогиней Корнуольской Камиллой, женой будущего короля Карла III. По наблюдению автора книги, между ними быстро сложились хорошие отношения, и они могли вести откровенные разговоры.

Подозрительный сосед
Подозрительный сосед
Три девушки около 10 лет находились в плену. Их похитил мужчина, который жил совсем рядом
Криминал16 минут чтения

Бывший директор по коммуникациям мэра Лондона Гуто Харри сообщил, что Джонсон «был в полном восторге» от первой встречи с Камиллой. Тогда же, по его словам, герцогиня рассказала чиновнику о пережитых домогательствах.

«Она ехала на поезде в Паддингтон — ей было около 16-17 лет — и какой-то парень все ближе и ближе подбирался к ней рукой», — пересказал Харри историю, о которой Камилла сообщила Джонсону. На вопрос, что она сделала дальше, герцогиня ответила: «Я сделала то, чему меня научила мама. Я сняла туфлю и ударила его каблуком по яйцам».

Когда поезд прибыл в Паддингтон, девушка сразу выбежала из поезда, нашла человека в форме и сообщила ему, что на нее напал мужчина. После этого его задержали.

Обожаю свою работу, ведь я — пилот
Обожаю свою работу, ведь я — пилот
Некоторые пассажиры боятся со мной летать, а люди вокруг — не верят, что я летчик. Я с Кавказа и хочу сломать этот дурацкий стереотип
Общество10 минут чтения

Лоу предполагает, что Камилла рассказала о домогательствах, потому что Джонсон в то время планировал открыть три кризисных центра для пострадавших от изнасилования. К тому моменту в Лондоне было только одно такое учреждение.

Харри сказал, что герцогиня Корнуольская в итоге официально открыла два кризисных центра. При этом она проявляла большой интерес к теме защиты пострадавших от сексуализированного насилия.

