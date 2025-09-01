Из-за России самолет главы Еврокомиссии столкнулся с проблемами при посадке

Самолет главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен подвергался глушению системы GPS во время захода на посадку в Болгарии. Об этом телеканалу CNN сообщил официальный представитель ЕК. По его словам, «ЕК получила от болгарских властей информацию о том, что, по их мнению, это грубое вмешательство было совершено Россией».

Несмотря на поставленные помехи, самолет фон дер Ляйен благополучно приземлился. При этом источник, знакомый с ситуацией, сообщил CNN, что пилоты сажали самолет, используя бумажные карты.

Подозрительный сосед Три девушки около 10 лет находились в плену. Их похитил мужчина, который жил совсем рядом Криминал 16 минут чтения

Инцидент произошел во время поездки главы Еврокомиссии по расположенным на востоке Евросоюза государствам-членам блока, целью которой было повысить поддержку Украины в борьбе с российской агрессией. «Этот инцидент подчеркивает актуальность текущей поездки президента в прифронтовые государства-члены, где она своими глазами видела ежедневные угрозы со стороны России и её приспешников», — заявил представитель комиссии телеканалу.

Как отмечает CNN, постановка помех в работе GPS из-за которых происходят сбои в авиаперелетах и ​​морском движении, уже давно является одним из инструментов гибридной войны России против Запада.

«Побалуйте себя обнаженными красивыми мужчинами» Участники конкурсов красоты оказались в позиции женщин: их травят за внешность и высмеивают за успехи Мир 8 минут чтения

Так, власти скандинавских и прибалтийских стран ранее неоднократно обвиняли Россию в глушении сигнала GPS в регионе. О виновности России в проблемах с работой спутниковой навигации также заявляла группа исследователей из Польши и Германии, которые в течение шести месяцев изучали перебои в работе системы.