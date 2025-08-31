Ученые связали лечение препаратом после инфаркта с риском смерти у женщин

Распространенный препарат, применяемый десятилетиями в качестве стандартного лечения после сердечного приступа, не приносит пользы большинству пациентов и увеличивает риск госпитализации и смерти у некоторых женщин. Об этом говорится в исследовании, представленном в субботу на Конгрессе Европейского общества кардиологов в Мадриде, пишет CNN.
Речь идет о классе препаратов, известных как бета-блокаторы. Обычно их назначают пациентам после инфаркта миокарда для снижения частоты сердечных сокращений и предотвращения повторных приступов. Однако, как показало исследование, женщинам с незначительными повреждениями сердца после перенесенного инфаркта, такие лекарства могут приносить больше вреда, чем пользы.
Так, по словам ученых, пациентки, которым назначали бета-блокаторы, гораздо чаще сталкивались с повторным инфарктом, попадали в больницу с сердечной недостаточностью и почти в три раза чаще умирали по сравнению с теми, кому эти препараты не назначали. При этом у мужчин подобной связи между приемом бета-блокаторов и риском смерти выявлено не было.
«Эти выводы изменят все международные клинические рекомендации по применению бета-блокаторов у мужчин и женщин и, наконец, подтолкнут к внедрению давно необходимого гендерно-ориентированного подхода в лечении сердечно-сосудистых заболеваний», — заявил ведущий автор исследования, президент кардиологической клиники Mount Sinai Fuster Heart Hospital в Нью-Йорке и генеральный директор Национального центра сердечно-сосудистых исследований в Мадриде Валентин Фустер.
Как уточняется в исследовании, полученные данные касаются только женщин с фракцией выброса левого желудочка выше 50% — этот показатель отражает нормальную сократительную функцию сердца. По словам ученых, у пациенток с фракцией выброса ниже 40% после инфаркта бета-блокаторы по-прежнему считаются стандартом лечения.
Директор по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и вопросам здоровья в клинике National Jewish Health Эндрю Фриман, который не участвовал в исследовании, заявил, что результаты показали, как важно учитывать гендерные различия в реакции организма на препараты.
«В ряде случаев женское сердце меньше по сравнению с мужским. Женщины также более чувствительны к препаратам, понижающим давление. Отчасти это связано с размерами тела, но также, возможно, и с другими факторами, которые мы пока полностью не понимаем», — сказал он.
По данным телеканала, ранние кардиологические исследования в основном проводились на мужчинах, и поэтому медицине потребовались годы, чтобы осознать, что сердечно-сосудистые заболевания у женщин проявляются иначе.
Отмечается, что анализ, касающийся женщин, был частью большого исследования, в рамках которого ученые четыре года наблюдали за пережившими инфаркт 8 505 пациентами из Испании и Италии. Результаты показали, что бета-блокаторы не приносят пользы ни мужчинам, ни женщинам с нормальной работой сердца после инфаркта.