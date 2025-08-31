Ученые связали лечение препаратом после инфаркта с риском смерти у женщин

Распространенный препарат, применяемый десятилетиями в качестве стандартного лечения после сердечного приступа, не приносит пользы большинству пациентов и увеличивает риск госпитализации и смерти у некоторых женщин. Об этом говорится в исследовании, представленном в субботу на Конгрессе Европейского общества кардиологов в Мадриде, пишет CNN.

Речь идет о классе препаратов, известных как бета-блокаторы. Обычно их назначают пациентам после инфаркта миокарда для снижения частоты сердечных сокращений и предотвращения повторных приступов. Однако, как показало исследование, женщинам с незначительными повреждениями сердца после перенесенного инфаркта, такие лекарства могут приносить больше вреда, чем пользы.

Врач придумала «корабль для абортов» Она помогала прервать беременность женщинам из стран, где это запрещено Мир 11 минут чтения

Так, по словам ученых, пациентки, которым назначали бета-блокаторы, гораздо чаще сталкивались с повторным инфарктом, попадали в больницу с сердечной недостаточностью и почти в три раза чаще умирали по сравнению с теми, кому эти препараты не назначали. При этом у мужчин подобной связи между приемом бета-блокаторов и риском смерти выявлено не было.

«Эти выводы изменят все международные клинические рекомендации по применению бета-блокаторов у мужчин и женщин и, наконец, подтолкнут к внедрению давно необходимого гендерно-ориентированного подхода в лечении сердечно-сосудистых заболеваний», — заявил ведущий автор исследования, президент кардиологической клиники Mount Sinai Fuster Heart Hospital в Нью-Йорке и генеральный директор Национального центра сердечно-сосудистых исследований в Мадриде Валентин Фустер.

Как уточняется в исследовании, полученные данные касаются только женщин с фракцией выброса левого желудочка выше 50% — этот показатель отражает нормальную сократительную функцию сердца. По словам ученых, у пациенток с фракцией выброса ниже 40% после инфаркта бета-блокаторы по-прежнему считаются стандартом лечения.

Директор по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и вопросам здоровья в клинике National Jewish Health Эндрю Фриман, который не участвовал в исследовании, заявил, что результаты показали, как важно учитывать гендерные различия в реакции организма на препараты.

«В ряде случаев женское сердце меньше по сравнению с мужским. Женщины также более чувствительны к препаратам, понижающим давление. Отчасти это связано с размерами тела, но также, возможно, и с другими факторами, которые мы пока полностью не понимаем», — сказал он.

По данным телеканала, ранние кардиологические исследования в основном проводились на мужчинах, и поэтому медицине потребовались годы, чтобы осознать, что сердечно-сосудистые заболевания у женщин проявляются иначе.

Купила кофе и пропала В Канаде уже 17 лет расследуют исчезновение девушки. Незадолго до пропажи она сказала, что пережила нечто страшное Криминал 15 минут чтения

Отмечается, что анализ, касающийся женщин, был частью большого исследования, в рамках которого ученые четыре года наблюдали за пережившими инфаркт 8 505 пациентами из Испании и Италии. Результаты показали, что бета-блокаторы не приносят пользы ни мужчинам, ни женщинам с нормальной работой сердца после инфаркта.