EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Ученые связали лечение препаратом после инфаркта с риском смерти у женщин

2 минуты чтения 14:42

Распространенный препарат, применяемый десятилетиями в качестве стандартного лечения после сердечного приступа, не приносит пользы большинству пациентов и увеличивает риск госпитализации и смерти у некоторых женщин. Об этом говорится в исследовании, представленном в субботу на Конгрессе Европейского общества кардиологов в Мадриде, пишет CNN.

Речь идет о классе препаратов, известных как бета-блокаторы. Обычно их назначают пациентам после инфаркта миокарда для снижения частоты сердечных сокращений и предотвращения повторных приступов. Однако, как показало исследование, женщинам с незначительными повреждениями сердца после перенесенного инфаркта, такие лекарства могут приносить больше вреда, чем пользы.

Врач придумала «корабль для абортов»
Врач придумала «корабль для абортов»
Она помогала прервать беременность женщинам из стран, где это запрещено
Мир11 минут чтения

Так, по словам ученых, пациентки, которым назначали бета-блокаторы, гораздо чаще сталкивались с повторным инфарктом, попадали в больницу с сердечной недостаточностью и почти в три раза чаще умирали по сравнению с теми, кому эти препараты не назначали. При этом у мужчин подобной связи между приемом бета-блокаторов и риском смерти выявлено не было.

«Эти выводы изменят все международные клинические рекомендации по применению бета-блокаторов у мужчин и женщин и, наконец, подтолкнут к внедрению давно необходимого гендерно-ориентированного подхода в лечении сердечно-сосудистых заболеваний», — заявил ведущий автор исследования, президент кардиологической клиники Mount Sinai Fuster Heart Hospital в Нью-Йорке и генеральный директор Национального центра сердечно-сосудистых исследований в Мадриде Валентин Фустер.

Как уточняется в исследовании, полученные данные касаются только женщин с фракцией выброса левого желудочка выше 50% — этот показатель отражает нормальную сократительную функцию сердца. По словам ученых, у пациенток с фракцией выброса ниже 40% после инфаркта бета-блокаторы по-прежнему считаются стандартом лечения.

Директор по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и вопросам здоровья в клинике National Jewish Health Эндрю Фриман, который не участвовал в исследовании, заявил, что результаты показали, как важно учитывать гендерные различия в реакции организма на препараты.

«В ряде случаев женское сердце меньше по сравнению с мужским. Женщины также более чувствительны к препаратам, понижающим давление. Отчасти это связано с размерами тела, но также, возможно, и с другими факторами, которые мы пока полностью не понимаем», — сказал он.

По данным телеканала, ранние кардиологические исследования в основном проводились на мужчинах, и поэтому медицине потребовались годы, чтобы осознать, что сердечно-сосудистые заболевания у женщин проявляются иначе. 

Купила кофе и пропала
Купила кофе и пропала
В Канаде уже 17 лет расследуют исчезновение девушки. Незадолго до пропажи она сказала, что пережила нечто страшное
Криминал15 минут чтения

Отмечается, что анализ, касающийся женщин, был частью большого исследования, в рамках которого ученые четыре года наблюдали за пережившими инфаркт 8 505 пациентами из Испании и Италии. Результаты показали, что бета-блокаторы не приносят пользы ни мужчинам, ни женщинам с нормальной работой сердца после инфаркта.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Подозрительный сосед
Криминал
Подозрительный сосед
Три девушки около 10 лет находились в плену. Их похитил мужчина, который жил совсем рядом
17:00
«Орский Чикатило» и убийца-монах
Криминал
«Орский Чикатило» и убийца-монах
Самые разыскиваемые преступники России, которых не могут поймать уже более 10 лет
00:01 30 августа
Я уехал из Украины в Чехию
Общество
Я уехал из Украины в Чехию
За свою свободу я отдал несколько тысяч долларов. Осваиваюсь на новом месте и хотел бы когда-нибудь приехать к родственникам в Россию
00:01 29 августа
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Купила кофе и пропала
Криминал
Купила кофе и пропала
В Канаде уже 17 лет расследуют исчезновение девушки. Незадолго до пропажи она сказала, что пережила нечто страшное
00:01 27 августа
Врач придумала «корабль для абортов»
Мир
Врач придумала «корабль для абортов»
Она помогала прервать беременность женщинам из стран, где это запрещено
00:01 26 августа

Самое читаемое

Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Общество
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Годами я скрывала свою зависимость, а однажды чуть не умерла от передоза. Теперь я в завязке и помогаю «трудным» подросткам
00:01 7 августа
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Общество
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
00:01 11 августа
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Я занималась сексом за наркотики
Общество
Я занималась сексом за наркотики
Три года скрывала употребление от близких и считала, что я не такая, как другие зависимые
00:01 31 июля
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра