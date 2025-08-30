EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Итальянский премьер высказалась в защиту женщин из-за публикации фотографий политиков на порносайте

2 минуты чтения 12:43 | Обновлено: 13:34

На итальянском порносайте, который насчитывал несколько сотен тысяч подписчиков, неизвестные разместили фотографии премьер-министра Италии Джорджи Мелони, ее сестры Арианны и многих других известных женщин-политиков. Администраторы закрыли сайт, а сама Мелони в интервью газете Corriere della Sera выступила в защиту женщин и призвала наказать виновных.

По данным The Guardian, фотографии политиков и других женщин были размещены на платформе Phica, которая была запущена в 2005 году и в течение многих лет функционировала без особых ограничений, несмотря на многочисленные жалобы со стороны пользователей и правозащитных организаций. Название сайта является искаженным итальянским сленговым словом, означающим «вагина».

Фокси-Нокси
Фокси-Нокси
20-летняя девушка приехала в Италию учиться по обмену, но вместо этого угодила в тюрьму по обвинению в убийстве
Криминал22 минуты чтения

Сообщается, что сайт, в частности, использовал изображения женщин без их согласия, изменяя их и сопровождая сексистскими и женоненавистническими комментариями. Изображения женщин, как отмечается, были взяты с их личных аккаунтов в социальных сетях или из открытых источников, и отредактированы, чтобы изобразить их в сексуальных позах. 

«Мне отвратительно от того, что случилось, и я хочу выразить свою солидарность и поддержку всем женщинам, которых оскорбили, унизили и нарушили их частную жизнь», — заявила Мелони в разговоре с журналистом Corriere della Sera.

Она также призвала установить личности виновных и «наказать их с максимальной строгостью». «Удручает осознавать, что в 2025 году все еще существуют те, кто считает нормальным и законным попирать достоинство женщины и превращать ее в объект сексистских и вульгарных оскорблений, при этом скрываясь за анонимностью или клавиатурой», — возмутилась итальянский премьер.

Купила кофе и пропала
Купила кофе и пропала
В Канаде уже 17 лет расследуют исчезновение девушки. Незадолго до пропажи она сказала, что пережила нечто страшное
Криминал15 минут чтения

По факту произошедшего полиция начала расследование. The Guardian пишет, что администраторы закрыли платформу, обвинив пользователей в «неправильном использовании сайта». Отмечается, что отредактированные изображения известных женщин были размещены в «VIP-секции» сайта.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

«Орский Чикатило» и убийца-монах
Криминал
«Орский Чикатило» и убийца-монах
Самые разыскиваемые преступники России, которых не могут поймать уже более 10 лет
00:01
Я уехал из Украины в Чехию
Общество
Я уехал из Украины в Чехию
За свою свободу я отдал несколько тысяч долларов. Осваиваюсь на новом месте и хотел бы когда-нибудь приехать к родственникам в Россию
00:01 29 августа
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Купила кофе и пропала
Криминал
Купила кофе и пропала
В Канаде уже 17 лет расследуют исчезновение девушки. Незадолго до пропажи она сказала, что пережила нечто страшное
00:01 27 августа
Врач придумала «корабль для абортов»
Мир
Врач придумала «корабль для абортов»
Она помогала прервать беременность женщинам из стран, где это запрещено
00:01 26 августа
Раньше трава была зеленее
Общество
Раньше трава была зеленее
Дело не только в ностальгии: есть причины, почему мир со временем кажется тусклым. Можно ли вернуть жизни цвет?
00:01 25 августа

Самое читаемое

Я занималась сексом за наркотики
Общество
Я занималась сексом за наркотики
Три года скрывала употребление от близких и считала, что я не такая, как другие зависимые
00:01 31 июля
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Общество
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Годами я скрывала свою зависимость, а однажды чуть не умерла от передоза. Теперь я в завязке и помогаю «трудным» подросткам
00:01 7 августа
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Общество
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
00:01 11 августа
«Покажешь дорогу?»
Криминал
«Покажешь дорогу?»
Во Франции и Бельгии много лет пропадали молодые девушки. Раскрыть их исчезновения помогла 13-летняя девочка, которая сама едва не стала жертвой
17:00 10 августа
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы