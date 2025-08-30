Итальянский премьер высказалась в защиту женщин из-за публикации фотографий политиков на порносайте

На итальянском порносайте, который насчитывал несколько сотен тысяч подписчиков, неизвестные разместили фотографии премьер-министра Италии Джорджи Мелони, ее сестры Арианны и многих других известных женщин-политиков. Администраторы закрыли сайт, а сама Мелони в интервью газете Corriere della Sera выступила в защиту женщин и призвала наказать виновных.
По данным The Guardian, фотографии политиков и других женщин были размещены на платформе Phica, которая была запущена в 2005 году и в течение многих лет функционировала без особых ограничений, несмотря на многочисленные жалобы со стороны пользователей и правозащитных организаций. Название сайта является искаженным итальянским сленговым словом, означающим «вагина».
Сообщается, что сайт, в частности, использовал изображения женщин без их согласия, изменяя их и сопровождая сексистскими и женоненавистническими комментариями. Изображения женщин, как отмечается, были взяты с их личных аккаунтов в социальных сетях или из открытых источников, и отредактированы, чтобы изобразить их в сексуальных позах.
«Мне отвратительно от того, что случилось, и я хочу выразить свою солидарность и поддержку всем женщинам, которых оскорбили, унизили и нарушили их частную жизнь», — заявила Мелони в разговоре с журналистом Corriere della Sera.
Она также призвала установить личности виновных и «наказать их с максимальной строгостью». «Удручает осознавать, что в 2025 году все еще существуют те, кто считает нормальным и законным попирать достоинство женщины и превращать ее в объект сексистских и вульгарных оскорблений, при этом скрываясь за анонимностью или клавиатурой», — возмутилась итальянский премьер.
По факту произошедшего полиция начала расследование. The Guardian пишет, что администраторы закрыли платформу, обвинив пользователей в «неправильном использовании сайта». Отмечается, что отредактированные изображения известных женщин были размещены в «VIP-секции» сайта.