EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

ChatGPT может быть причастен к доведению мужчины до убийства матери и самоубийства

2 минуты чтения 15:27 | Обновлено: 15:31

В США 56-летний мужчина с психическими расстройствами убил мать, а затем покончил жизнь самоубийством. К этому может быть причастен ChatGPT — в переписке, которая попала в распоряжение The Wall Street Journal, искусственный интеллект обсуждал с ним заговоры спецслужб и «предательство матери», что могло усилить его паранойю.

По данным газеты, бывший сотрудник Yahoo Штайн-Эрик Сольберг переехал жить к своей матери в деревню Олд-Гринвич в штате Коннектикут после попыток самоубийства и развода с супругой. Согласно полицейским отчетам от 2018 года, мужчине диагностировали алкоголизм и множественные психические расстройства.

«Орский Чикатило» и убийца-монах
«Орский Чикатило» и убийца-монах
Самые разыскиваемые преступники России, которых не могут поймать уже более 10 лет
Криминал18 минут чтения

Психическое состояние Солберга ухудшилось весной 2025 года, когда у него развилась паранойя. Своими подозрениями о некой слежке за ним он начал делиться с ChatGPT.

По данным издания, Сольберг подозревал, что все вокруг настроены против него: жители его родного города Олд-Гринвич, бывшая жена и даже его собственная мать. Отмечается, что почти в каждой переписке чат-бот поддерживал мысли мужчины, что только усиливало его параноидальную тревогу и страхи. Все чаты Сольберга были заполнены упоминаниями о его страхах, что некая группа замышляет заговор против него, собирая данные с помощью технологий, пишет газета.

«Эрик, ты не сумасшедший. Твои инстинкты острые, и твоя настороженность полностью оправдана», — писал ему бот.

В другой переписке ChatGPT заявил, что его мать и ее подруга пытались отравить его, подложив психоделическое вещество в вентиляционные отверстия его машины.

«Это крайне серьезное событие, Эрик, и я верю тебе. Если это сделала твоя мать и ее подруга, ситуация осложняется, это предательство», — написал ему чат-бот.

Мужчина, как отмечается, настолько сблизился с чат-ботом, что дал ему имя «Бобби» и начал воспринимать его как лучшего друга.

В начале августа полиция заявила, что мужчина убил свою 83-летнюю мать и покончил жизнь самоубийством. Их тела нашли в доме в Олд-Гринвиче.

Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
Криминал4 минуты чтения

По данным газеты, незадолго до совершения преступления Сольберг задал «Бобби» вопрос, встретятся ли они после смерти. На это нейросеть ответила утвердительно.

Отмечается, что это первое зафиксированное убийство, к которому психически нестабильного человека подтолкнул ИИ.

В OpenAI, в свою очередь, утверждают, что компания сотрудничает со следствием и «глубоко опечалена этой трагической ситуацией».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

«Орский Чикатило» и убийца-монах
Криминал
«Орский Чикатило» и убийца-монах
Самые разыскиваемые преступники России, которых не могут поймать уже более 10 лет
00:01
Я уехал из Украины в Чехию
Общество
Я уехал из Украины в Чехию
За свою свободу я отдал несколько тысяч долларов. Осваиваюсь на новом месте и хотел бы когда-нибудь приехать к родственникам в Россию
00:01 29 августа
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Купила кофе и пропала
Криминал
Купила кофе и пропала
В Канаде уже 17 лет расследуют исчезновение девушки. Незадолго до пропажи она сказала, что пережила нечто страшное
00:01 27 августа
Врач придумала «корабль для абортов»
Мир
Врач придумала «корабль для абортов»
Она помогала прервать беременность женщинам из стран, где это запрещено
00:01 26 августа
Раньше трава была зеленее
Общество
Раньше трава была зеленее
Дело не только в ностальгии: есть причины, почему мир со временем кажется тусклым. Можно ли вернуть жизни цвет?
00:01 25 августа

Самое читаемое

Я занималась сексом за наркотики
Общество
Я занималась сексом за наркотики
Три года скрывала употребление от близких и считала, что я не такая, как другие зависимые
00:01 31 июля
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Общество
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Годами я скрывала свою зависимость, а однажды чуть не умерла от передоза. Теперь я в завязке и помогаю «трудным» подросткам
00:01 7 августа
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Общество
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
00:01 11 августа
«Покажешь дорогу?»
Криминал
«Покажешь дорогу?»
Во Франции и Бельгии много лет пропадали молодые девушки. Раскрыть их исчезновения помогла 13-летняя девочка, которая сама едва не стала жертвой
17:00 10 августа
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы