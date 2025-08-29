EN
Мир

Украинец назвал стоимость незаконного пересечения границы с Румынией

2 минуты чтения 13:27

23-летний Артем Волков (имя героя изменено по его просьбе) учился в российском вузе и приехал в Украину незадолго до начала полномасштабного российского вторжения, после чего застрял в Украине. Волков не желал идти на фронт, поэтому искал способы покинуть страну. О своем опыте он рассказал «Холоду».

Волков вместе с братом решил незаконно пересечь границу Украины с Румынией и искал способы, чтобы это сделать относительно безопасно. Подготовка заняла несколько месяцев, вместе с братом они нашли человека, который «крутился среди пограничников, ТЦК-шников и прочих». Мужчина провел братьям первичный инструктаж, но после — пропал на двое суток, связи с ним не было.

Вскоре связной все же вышел на связь и рано утром заехал за братьями, которые к тому моменту уже собрали вещи и были готовы стартовать. По словам Волкова, они шли налегке: в рюкзаках были только документы, минимум необходимой одежды, сменная обувь. Все это они перемотали полиэтиленом и скотчем, так как предстояло переходить горную реку.

Мужчина отвез братьев к границе и сказал направляться к прорези в заборе. Вместе с братом они прошли несколько линий заграждений с колючей проволокой, добежали до речки, перешли ее, и успешно добрались до Румынии. «Эта авантюра обошлась нам по 6000 долларов США», — рассказывает герой материала «Холода».

27 августа в Украине вступили в силу поправки, разрешающие гражданам страны в возрасте от 18 до 22 лет пересекать границу и выезжать из Украины. Для этого им необходим паспорт и военный билет. До этого совершеннолетним украинцам до 23 лет было запрещено покидать территорию страны из-за введенного военного положения. При этом мужчин от 18 до 24 лет могут призвать на базовую военную службу, а украинцы от 25 до 60 лет подлежат мобилизации.

