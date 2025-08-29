EN
Ученые выявили связь между насилием и развитием онкологии у женщин

2 минуты чтения 16:31 | Обновлено: 16:37

Женщины, пережившие сексуализированное насилие в детстве и различные формы насилия со стороны партнера, чаще страдают от серьезных заболеваний, включая онкологические, по сравнению с теми, кто такого опыта не имел. К такому выводу пришли ученые из Университета Окленда, Новая Зеландия.

В рамках исследования ученые изучали связь между пережитым насилием с развитием у пострадавших злокачественных опухолей и других заболеваний. Для этого они проанализировали данные предыдущих исследований с участием жительниц Новой Зеландии, подвергшихся сексуализированному и другим видам насилия в детстве и во взрослом возрасте. Отмечается, что более 1150 участниц дали согласие на сопоставление их ответов с информацией из национальной базы данных госпитализаций за период с 1988 по 2019 годы.

Купила кофе и пропала
Купила кофе и пропала
В Канаде уже 17 лет расследуют исчезновение девушки. Незадолго до пропажи она сказала, что пережила нечто страшное
Криминал15 минут чтения

С помощью статистического анализа ученые выявили четкую связь между пережитым насилием и повышенным риском госпитализаций по разным причинам, включая развитие злокачественных опухолей и других серьезных заболеваний.

«Насколько нам известно, это первый случай в международной практике, когда исследователям удалось надежно сопоставить данные о госпитализациях с достоверной информацией о пережитом женщинами насилии. В наших предыдущих исследованиях мы опирались на опросы, которые отражали уровень насилия, однако тогда нам приходилось полагаться на способность людей вспомнить и подробно описать все проблемы со здоровьем и диагнозы, что могло приводить к неточностям», — рассказала ведущий автор исследования, профессор Университета Окленда Джанет Фэнслоу. 

Согласно результатам исследования, у женщин, переживших сексуализированное насилие в детстве, в 1,78 раза чаще выявляли злокачественные и доброкачественные опухоли. В целом, женщины, пострадавшие от межличностного насилия и жестокого обращения, в 1,6 раза чаще попадали в больницу с онкологическими заболеваниями и почти в три раза чаще — с респираторными болезнями.

Кроме того, пострадавшие от различных форм насилия вдвое чаще сталкивались с осложнениями во время беременности, а риск госпитализации с расстройствами пищеварения и травмами у них повышался в 1,6 и 1,5 раза соответственно.

«Вся суть в том, что насилие и его последствия проявляются в системе здравоохранения, но мы часто этого не замечаем и, как следствие, не реагируем должным образом. <…>  нам нужно всерьез заняться предотвращением насилия, поскольку пережитое насилие — это и дополнительная нагрузка на систему здравоохранения. Мы знаем, что стране сложно финансировать сферу здравоохранения. Поэтому поддержка здоровых отношений и профилактика насилия с самого начала помогут людям быть в безопасности, сохранить здоровье и сэкономить средства», — заявила Фэнслоу.

За домом у бабушки
За домом у бабушки
Убийца несколько лет разбрасывал части тел своих жертв, чтобы привлечь внимание полиции. Его поймали, только когда он устал скрываться
Криминал38 минут чтения

По словам ученых, в целом, случаи насилия оказались очень распространенными среди участниц исследования. Так, 62,6% женщин сообщили, что сталкивались с насилием в течение жизни. Среди них 21% пережили сексуализированное насилие в детстве, 9,2% — сексуализированное насилие со стороны посторонних и 21% — разные формы насилия со стороны интимного партнера.

