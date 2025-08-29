Ученые рассказали о смещении «пика несчастья» в среднем возрасте

Ранее наблюдавшийся «пик несчастья» в среднем возрасте начал заметно смещаться из-за ухудшения психического состояния молодежи. К такому выводу пришли ученые из Университетского колледжа Лондона.

Согласно предыдущим исследованиям, основанным на данных из 145 стран, «пик несчастья» приходился примерно на 50 лет. Наиболее счастливыми люди ощущали себя до 30 лет и после 70, сообщали ученые.

Однако новое исследование показало, что этот «пик» сместился, и произошло это не потому, что люди стали счастливее в среднем возрасте, а потому, что молодежь теперь менее счастлива, чем раньше.

«Мы обнаружили, что уровень стресса растет среди большинства людей моложе примерно 40 лет, и чем моложе возрастная группа, тем быстрее происходит этот рост. Мы наблюдаем смещение дистресса во времени: молодые люди испытывают все больше и больше эмоциональных трудностей», — рассказал один из авторов исследования из Университетского колледжа Лондона Алекс Брайсон.

Ученые изучили данные национальных опросов о психическом здоровье 10 миллионов жителей США, за период с 1993 по 2024 годы, и Великобритании — там исследование, проводившееся с 2009 по 2023 годы охватило 40 тысяч домохозяйств.

Чтобы выяснить, наблюдается ли такая тенденция во всем мире, исследователи проанализировали данные проекта Global Minds, в рамках которого с 2020 года проводилось исследование психического здоровья почти двух миллионов человек из 44 стран мира, включая США и Великобританию.

Ученые выяснили, что во всех этих странах «пик несчастья» исчез. Вместо него теперь наблюдается устойчивая тенденция: уровень несчастья снижается по мере взросления.

Отмечается, что эта тенденция наиболее ярко выражена в англоязычных странах с высоким уровнем дохода, таких как Великобритания и США, и менее заметна в регионах Африки с ограниченным доступом к интернету. Например, в Танзании молодые люди, у которых не было доступа в интернет, оказались значительно счастливее тех, у кого он был.

По словам Брайсона, снижение уровня счастья среди молодежи может связано с несколькими факторами. Среди них: активное использование соцсетей, последствия изоляции во время пандемии коронавируса, а также трудности с доступом к психологической помощи.



