Крупнейшее авиашоу отменили после гибели пилота в Польше

В Польше во время репетиции авиашоу возле города Радом разбился американский истребитель F-16 военно-воздушных сил страны. Пресс-секретарь польского правительства Адам Шлапка и министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщили в соцсети Х, что в результате происшествия погиб пилот — офицер армии Польши.

«Я нахожусь на месте трагедии. В результате крушения самолета F-16 погиб пилот Вооруженных Сил Польши – офицер, который всегда служил родине с преданностью и большим мужеством. Я отдаю дань уважения его памяти. Его семье и близким выражаю глубочайшие соболезнования. Это большая потеря для Военно-воздушных сил и всей польской армии», — написал Косиняк-Камыш.

Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно? Криминал 4 минуты чтения

Местное издание Polsat News со ссылкой на министра обороны пишет, что погибшим был 35-летний майор Мацей Краковяк. По словам чиновника, на месте происшествия работают командиры авиационных структур, представители Генерального командования, Бюро национальной безопасности, пожарные и военная жандармерия.

Министр также сообщил, что в катастрофе никто из местных жителей не пострадал. Дело о крушении самолета и гибели пилота находится на контроле у прокуратуры и Государственной комиссии по расследованию авиационных происшествий, добавил он.

Точные причины происшествия еще выясняются. Издание RMF24 со ссылкой на бывшего командира 32-й базы тактической авиации, эксперта фонда Alioth полковника Кристиана Зиеца пишет, что наиболее вероятной причиной аварии мог стать человеческий фактор. По словам эксперта, даже опытные летчики как Краковяк не застрахованы от ошибок.

Я уехал из Украины в Чехию За свою свободу я отдал несколько тысяч долларов. Осваиваюсь на новом месте и хотел бы когда-нибудь приехать к родственникам в Россию Общество 9 минут чтения

Косиняк-Камыш сообщил Polsat News, что из-за инцидента в польском Радоме было принято решение об отмене авиашоу, запланированного на 30–31 августа.

Авиашоу в Радоме — крупнейшее авиационное мероприятие в Польше, которое проводится с 1991 года, пишет TransInfo. Отмечается, что в этом году были запланированы демонстрационные полеты современных боевых самолетов и пилотажных групп. Особое внимание планировалось уделить символическому прощанию с самолетами Су-22 — их официально выводят из состава Военно-воздушных сил Польши после более чем 40 лет службы.

В социальных сетях тем временем очевидцы публикуют видеозаписи, на которых запечатлен момент крушения. На кадрах видно, как истребитель на высокой скорости снижается к земле, после чего следует удар о землю и взрыв.



