EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Крупнейшее авиашоу отменили после гибели пилота в Польше

2 минуты чтения 17:45

В Польше во время репетиции авиашоу возле города Радом разбился американский истребитель F-16 военно-воздушных сил страны. Пресс-секретарь польского правительства Адам Шлапка и министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщили в соцсети Х, что в результате происшествия погиб пилот — офицер армии Польши.

«Я нахожусь на месте трагедии. В результате крушения самолета F-16 погиб пилот Вооруженных Сил Польши – офицер, который всегда служил родине с преданностью и большим мужеством. Я отдаю дань уважения его памяти. Его семье и близким выражаю глубочайшие соболезнования. Это большая потеря для Военно-воздушных сил и всей польской армии», — написал Косиняк-Камыш.

Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
Криминал4 минуты чтения

Местное издание Polsat News со ссылкой на министра обороны пишет, что погибшим был 35-летний майор Мацей Краковяк. По словам чиновника, на месте происшествия работают командиры авиационных структур, представители Генерального командования, Бюро национальной безопасности, пожарные и военная жандармерия. 

Министр также сообщил, что в катастрофе никто из местных жителей не пострадал. Дело о крушении самолета и гибели пилота находится на контроле у прокуратуры и Государственной комиссии по расследованию авиационных происшествий, добавил он.

Точные причины происшествия еще выясняются. Издание RMF24 со ссылкой на бывшего командира 32-й базы тактической авиации, эксперта фонда Alioth полковника Кристиана Зиеца пишет, что наиболее вероятной причиной аварии мог стать человеческий фактор. По словам эксперта, даже опытные летчики как Краковяк не застрахованы от ошибок.

Я уехал из Украины в Чехию
Я уехал из Украины в Чехию
За свою свободу я отдал несколько тысяч долларов. Осваиваюсь на новом месте и хотел бы когда-нибудь приехать к родственникам в Россию
Общество9 минут чтения

Косиняк-Камыш сообщил Polsat News, что из-за инцидента в польском Радоме было принято решение об отмене авиашоу, запланированного на 30–31 августа.

Авиашоу в Радоме — крупнейшее авиационное мероприятие в Польше, которое проводится с 1991 года, пишет TransInfo. Отмечается, что в этом году были запланированы демонстрационные полеты современных боевых самолетов и пилотажных групп. Особое внимание планировалось уделить символическому прощанию с самолетами Су-22 — их официально выводят из состава Военно-воздушных сил Польши после более чем 40 лет службы.

В социальных сетях тем временем очевидцы публикуют видеозаписи, на которых запечатлен момент крушения. На кадрах видно, как истребитель на высокой скорости снижается к земле, после чего следует удар о землю и взрыв.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

«Орский Чикатило» и убийца-монах
Криминал
«Орский Чикатило» и убийца-монах
Самые разыскиваемые преступники России, которых не могут поймать уже более 10 лет
00:01 30 августа
Я уехал из Украины в Чехию
Общество
Я уехал из Украины в Чехию
За свою свободу я отдал несколько тысяч долларов. Осваиваюсь на новом месте и хотел бы когда-нибудь приехать к родственникам в Россию
00:01
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Купила кофе и пропала
Криминал
Купила кофе и пропала
В Канаде уже 17 лет расследуют исчезновение девушки. Незадолго до пропажи она сказала, что пережила нечто страшное
00:01 27 августа
Врач придумала «корабль для абортов»
Мир
Врач придумала «корабль для абортов»
Она помогала прервать беременность женщинам из стран, где это запрещено
00:01 26 августа
Раньше трава была зеленее
Общество
Раньше трава была зеленее
Дело не только в ностальгии: есть причины, почему мир со временем кажется тусклым. Можно ли вернуть жизни цвет?
00:01 25 августа

Самое читаемое

Я занималась сексом за наркотики
Общество
Я занималась сексом за наркотики
Три года скрывала употребление от близких и считала, что я не такая, как другие зависимые
00:01 31 июля
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Общество
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Годами я скрывала свою зависимость, а однажды чуть не умерла от передоза. Теперь я в завязке и помогаю «трудным» подросткам
00:01 7 августа
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Общество
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
00:01 11 августа
«Покажешь дорогу?»
Криминал
«Покажешь дорогу?»
Во Франции и Бельгии много лет пропадали молодые девушки. Раскрыть их исчезновения помогла 13-летняя девочка, которая сама едва не стала жертвой
17:00 10 августа
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы