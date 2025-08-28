Жителям японского города могут запретить пользоваться смартфонами больше двух часов в день

Власти города Тоёакэ в префектуре Айти в центральной Японии планируют законодательно запретить его жителям пользоваться смартфонами дольше двух часов в сутки. Эта инициатива уже вызвала оживленные споры, передает японское информационное агентство Mainichi.
Предложение, которое называют первым подобным в стране, сейчас рассматривается местными законодателями. Документ на этой неделе внесло городское правительство. Там пояснили, что чрезмерное использование смартфонов в свободное от работы и учебы время негативно сказывается на людях всех возрастов.
По словам местного мэра Масафуми Коки, ограничение не будет касаться использования смартфона в «деловых» целях, например, для просмотра рецептов блюд во время готовки, инструкций для тренировок или для онлайн-обучении. Даже компьютерные игры не будут считаться отдыхом и развлечением, если это подготовка к киберспортивным соревнованиям.
Законопроект регламентирует не только продолжительность использования смартфона, но и устанавливает «электронный комендантский час». Так, ученикам начальной школы запретят пользоваться гаджетом после 21:00, а старшеклассникам и взрослым — после 22:00.
При этом глава города заверил, что предлагаемые ограничения будут касаться только свободного времени, а во время работы или учебы смартфоном можно будет пользоваться столько, сколько необходимо. Также, по его словам, не предполагается вводить строгого контроля за соблюдением запрета, в частности, за его нарушение не будут штрафовать или иным образом наказывать. Мэр пояснил, что главная цель инициативы — «подтолкнуть» жителей к более осознанному использованию экранного времени.
«Это не означает, что город будет ограничивать права своих жителей. Скорее, я надеюсь, что это послужит поводом для каждой семьи подумать и обсудить время, проводимое за смартфонами, а также время суток, когда используются гаджеты, — сказал он, добавив, что новые правила могут вступить в силу уже в осенью.
Тем не менее, после того как о запрете стало известно горожанам, в мэрию позвонили 83 человека, а еще 44 отправили электронные письма с отзывами, около 80% которых были негативными. В то же время нашлись и те, кто поддержал и одобрил идею.