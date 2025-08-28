Жителям Токио показали возможные последствия извержения Фудзи

Правительство Японии распространило созданный с помощью нейросетей видеоролик, в котором показаны последствия возможного извержения знаменитой Фудзи. Вопреки распространенному заблуждению, Фудзи — не просто гора, а действующий вулкан, последнее извержение которого произошло 318 лет назад, напоминает CNN.

Сначала в ролике показывают женщину, идущую по оживленной улице в Токио. Внезапно на ее телефон приходит сообщение с предупреждением об извержении. «Этот момент может наступить без всякого предупреждения», — говорит диктор, а затем городской пейзаж на экране сменяется драматичными кадрами огромных клубов дыма, поднимающихся над Фудзи.

В это время голос за кадром предупреждает, что вулканический пепел может накрыть Токио всего через два часа после начала извержения. При этом он несет не только непосредственную опасность для здоровья людей, но и с большой вероятностью приведет к перебоям в движении транспорта, электроснабжении и поставках продуктов питания.

Как утверждают власти Японии, крупномасштабное извержение приведет к выбросу в атмосферу 1,7 миллиарда кубометров вулканического пепла. При этом примерно треть этого объема, как ожидается, осядет на дорогах и зданиях, что, по словам некоторых экспертов, чревато не только только транспортным коллапсом, но и обрушением деревянных строений, которые могут не выдержать веса налипшего пепла.

Японское правительство опубликовало этот ролик 26 августа — в День борьбы с последствиями вулканических извержений. По задумке властей, посмотрев ролик, жители Токио смогут «визуализировать конкретные сценарии», что сделает их более подготовленными на случай реального бедствия.

Несмотря на отсутствие данных, указывающих на скорое извержение Фудзи, угроза подобных катаклизмов остается для Японии более чем реальной. Эта страна находится в зоне так называемого Тихоокеанского вулканического огненного кольца — области по периметру Тихого океана, где расположено большинство действующих вулканов, а также происходит множество землетрясений, нередко вызывающих цунами.

«Поскольку мы не знаем, когда произойдет извержение Фудзи и покроет нас вулканическим пеплом, нам необходимо вооружиться фактами и подготовиться к катастрофам в нашей повседневной жизни, чтобы защитить себя и своих близких», — говорит закадровый голос в видео.

Как отмечает CNN, японские власти регулярно напоминают населению об угрозе масштабного стихийного бедствия, будь то извержение вулкана или землетрясение. Так, в январе этого года правительство страны заявило, что в течение 30 лет в южной части Японии с вероятностью 80% произойдет сильное землетрясение, с чем не согласились многие эксперты-сейсмологи. А в марте жителям городов у подножия Фудзи рекомендовали иметь двухнедельный запас предметов первой необходимости.

Пользователи японских соцсетей разделились во мнениях относительно такой политики властей. Одни считают, что это и правда поможет людям в случае катаклизма, сделав их более подготовленными. Другие же называют такой подход «паникерством», сетуя на то, что предупреждения о гипотетических бедствиях отпугивают туристов.