Мир

Забеременевшая в результате изнасилования женщина уже 10 лет ожидает смертной казни за убийство своего ребенка

2 минуты чтения 18:47

Коалиция из 24 активистских групп из Африки и других регионов мира обратилась к ООН, правительству Танзании и Африканскому суду по правам человека с просьбой обратить внимание на кейс Леми Лимбу из Танзании. Женщина приговорена к смертной казни по обвинению в убийстве своего ребенка, которого она родила после изнасилования, пишет The Guardian.

Лимбу выросла в семье, в которой ее отец постоянно избивал мать, а местные мужчины систематически насиловали девочку, «вытаскивая ее из дома». Она родила ребенка в 15 лет, беременность наступила в результате изнасилования. В 18 лет она вышла замуж и родила еще двоих детей от мужчины, который постоянно ее избивал.

Врач придумала «корабль для абортов»
Врач придумала «корабль для абортов»
Она помогала прервать беременность женщинам из стран, где это запрещено
Мир11 минут чтения

Сбежав от мужа в другую деревню с младшим ребенком, Лимбу встретила мужчину, который заявил, что не примет ее с ребенком от другого человека. Позже малолетнюю дочь Лимбу нашли задушенной, при этом, как утверждают журналисты, свидетелей того, что убийство совершила именно женщина у следствия не было. Она сама привела представителей власти к телу ребенка, а поставивший ей условие мужчина успел скрыться.

В 2015 году Лимбу приговорили к смертной казни, она находилась в заключении с 2011 года. На судебном процессе женщина призналась, что не умеет читать и писать — письменные признательные показания, по ее словам, составили полицейские после того, как два дня избивали ее и угрожали пистолетом в участке.

Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
Криминал4 минуты чтения

В 2019 году приговор был аннулирован из-за процессуальных ошибок, но Лимбу осталась в заключении. В 2022 году ее повторно приговорили к смертной казни, суд не принял во внимание наличие у женщины тяжелой формы умственной отсталости. Этот факт, как отмечает The Guardian, должен был освободить ее от уголовного наказания.

Правозащитники отмечают, что Лимбу содержится в тяжелых условиях — ее психическое состояние ухудшилось, женщина не может передвигаться без помощи посторонних, у нее также вздулся живот. Защитник Лимбу подал апелляцию на приговор еще в 2022 году, но дата слушаний до сих пор не назначена.

