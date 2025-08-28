Забеременевшая в результате изнасилования женщина уже 10 лет ожидает смертной казни за убийство своего ребенка

Коалиция из 24 активистских групп из Африки и других регионов мира обратилась к ООН, правительству Танзании и Африканскому суду по правам человека с просьбой обратить внимание на кейс Леми Лимбу из Танзании. Женщина приговорена к смертной казни по обвинению в убийстве своего ребенка, которого она родила после изнасилования, пишет The Guardian.

Лимбу выросла в семье, в которой ее отец постоянно избивал мать, а местные мужчины систематически насиловали девочку, «вытаскивая ее из дома». Она родила ребенка в 15 лет, беременность наступила в результате изнасилования. В 18 лет она вышла замуж и родила еще двоих детей от мужчины, который постоянно ее избивал.

Сбежав от мужа в другую деревню с младшим ребенком, Лимбу встретила мужчину, который заявил, что не примет ее с ребенком от другого человека. Позже малолетнюю дочь Лимбу нашли задушенной, при этом, как утверждают журналисты, свидетелей того, что убийство совершила именно женщина у следствия не было. Она сама привела представителей власти к телу ребенка, а поставивший ей условие мужчина успел скрыться.

В 2015 году Лимбу приговорили к смертной казни, она находилась в заключении с 2011 года. На судебном процессе женщина призналась, что не умеет читать и писать — письменные признательные показания, по ее словам, составили полицейские после того, как два дня избивали ее и угрожали пистолетом в участке.

В 2019 году приговор был аннулирован из-за процессуальных ошибок, но Лимбу осталась в заключении. В 2022 году ее повторно приговорили к смертной казни, суд не принял во внимание наличие у женщины тяжелой формы умственной отсталости. Этот факт, как отмечает The Guardian, должен был освободить ее от уголовного наказания.

Правозащитники отмечают, что Лимбу содержится в тяжелых условиях — ее психическое состояние ухудшилось, женщина не может передвигаться без помощи посторонних, у нее также вздулся живот. Защитник Лимбу подал апелляцию на приговор еще в 2022 году, но дата слушаний до сих пор не назначена.