EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Ученые оценили количество погибших из-за вырубки лесов людей

2 минуты чтения 18:36

Вырубка лесов в тропиках за последние 20 лет привела к гибели примерно полумиллиона человек от болезней, связанных с жарой. Данные исследования, опубликованного в журнале Nature Climate Change, приводит The Guardian.

По данным издания, группа ученых из Бразилии, Ганы и Великобритании проанализировали динамику температурных показателей в регионах, где активно шла расчистка земель, а также показатели смертности. Они установили, что локальное потепление из-за вырубки ежегодно становилось причиной в среднем 28 тысяч смертей. Более половины случаев пришлись на Юго-Восточную Азию, около трети — на тропическую Африку, остальные — на Центральную и Южную Америку.

Супербактерии могут убить до 45 миллионов человек
Супербактерии могут убить до 45 миллионов человек
Они стали опаснее из-за чрезмерного использования антибиотиков. Даже простые инфекции станут более смертельными
Мир4 минуты чтения

Авторы работы отмечают, что расчистка земель повышает температуру в лесах Амазонии, бассейна Конго и Юго-Восточной Азии. Исчезновение деревьев сокращает тень, уменьшает количество осадков и повышает риск пожаров. В результате вырубка оказалась ответственна более чем за треть всего потепления, которое ощущают жители пострадавших регионов, и это помимо влияния глобальных климатических изменений, говорится в статье.

По информации издания, с 2001 по 2020 год 345 миллионов человек в тропиках испытали на себе дополнительное повышение температуры, вызванное вырубкой лесов. Для 2,6 миллионов жителей оно означало рост тепловой нагрузки примерно на три градуса. В ряде случаев именно это оказалось смертельным фактором.

Моря и океаны превратились в бомбу замедленного действия
Моря и океаны превратились в бомбу замедленного действия
Океан поглотил слишком много углекислого газа и теперь убивает своих обитателей
Общество7 минут чтения

По словам профессора Доминика Спраклена из Лидского университета, такие огромные жертвы многих удивят, потому что локальные последствия вырубки лесов часто остаются в тени глобальных дискуссий о климате и расширении сельскохозяйственных территорий.

Ученые приводят пример бразильского штата Мату-Гросу, где ради соевых плантаций активно вырубают леса. Несмотря на действующий мораторий на расчистку земель в Амазонии, местные фермеры настаивают на его отмене, чтобы освободить новые территории под посевы, пишет The Guardian.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я уехал из Украины в Чехию
Общество
Я уехал из Украины в Чехию
За свою свободу я отдал несколько тысяч долларов. Осваиваюсь на новом месте и хотел бы когда-нибудь приехать к родственникам в Россию
00:01 29 августа
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01
Купила кофе и пропала
Криминал
Купила кофе и пропала
В Канаде уже 17 лет расследуют исчезновение девушки. Незадолго до пропажи она сказала, что пережила нечто страшное
00:01 27 августа
Врач придумала «корабль для абортов»
Мир
Врач придумала «корабль для абортов»
Она помогала прервать беременность женщинам из стран, где это запрещено
00:01 26 августа
Раньше трава была зеленее
Общество
Раньше трава была зеленее
Дело не только в ностальгии: есть причины, почему мир со временем кажется тусклым. Можно ли вернуть жизни цвет?
00:01 25 августа
За домом у бабушки
Криминал
За домом у бабушки
Убийца несколько лет разбрасывал части тел своих жертв, чтобы привлечь внимание полиции. Его поймали, только когда он устал скрываться
17:00 24 августа

Самое читаемое

Я занималась сексом за наркотики
Общество
Я занималась сексом за наркотики
Три года скрывала употребление от близких и считала, что я не такая, как другие зависимые
00:01 31 июля
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Общество
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Годами я скрывала свою зависимость, а однажды чуть не умерла от передоза. Теперь я в завязке и помогаю «трудным» подросткам
00:01 7 августа
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Общество
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
00:01 11 августа
«Покажешь дорогу?»
Криминал
«Покажешь дорогу?»
Во Франции и Бельгии много лет пропадали молодые девушки. Раскрыть их исчезновения помогла 13-летняя девочка, которая сама едва не стала жертвой
17:00 10 августа
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы