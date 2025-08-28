Ученые оценили количество погибших из-за вырубки лесов людей

Вырубка лесов в тропиках за последние 20 лет привела к гибели примерно полумиллиона человек от болезней, связанных с жарой. Данные исследования, опубликованного в журнале Nature Climate Change, приводит The Guardian.

По данным издания, группа ученых из Бразилии, Ганы и Великобритании проанализировали динамику температурных показателей в регионах, где активно шла расчистка земель, а также показатели смертности. Они установили, что локальное потепление из-за вырубки ежегодно становилось причиной в среднем 28 тысяч смертей. Более половины случаев пришлись на Юго-Восточную Азию, около трети — на тропическую Африку, остальные — на Центральную и Южную Америку.

Авторы работы отмечают, что расчистка земель повышает температуру в лесах Амазонии, бассейна Конго и Юго-Восточной Азии. Исчезновение деревьев сокращает тень, уменьшает количество осадков и повышает риск пожаров. В результате вырубка оказалась ответственна более чем за треть всего потепления, которое ощущают жители пострадавших регионов, и это помимо влияния глобальных климатических изменений, говорится в статье.

По информации издания, с 2001 по 2020 год 345 миллионов человек в тропиках испытали на себе дополнительное повышение температуры, вызванное вырубкой лесов. Для 2,6 миллионов жителей оно означало рост тепловой нагрузки примерно на три градуса. В ряде случаев именно это оказалось смертельным фактором.

По словам профессора Доминика Спраклена из Лидского университета, такие огромные жертвы многих удивят, потому что локальные последствия вырубки лесов часто остаются в тени глобальных дискуссий о климате и расширении сельскохозяйственных территорий.

Ученые приводят пример бразильского штата Мату-Гросу, где ради соевых плантаций активно вырубают леса. Несмотря на действующий мораторий на расчистку земель в Амазонии, местные фермеры настаивают на его отмене, чтобы освободить новые территории под посевы, пишет The Guardian.