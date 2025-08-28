Хозяина собаки раскритиковали за сделанную ей татуировку на все тело

В Китае мужчина привел на выставку домашних животных собаку породы ксолоитцкуинтли (мексиканская голая) с яркой татуировкой на всю спину. Мужчину выгнали после того, как он похвастался, что тату животному якобы сделали без анестезии. Об этом пишет газета South China Morning Post.

22 августа в сети появилось видео, снятое участником одной из крупнейших выставок домашних животных в Азии. В кадр попала мексиканская голая собака с яркой татуировкой дракона, покрывающей всю спину.

Очевидцы рассказали, что владелец активно предлагал посетителям фотографироваться с животным и с гордостью рассказывал, что якобы никакой анестезии при нанесении татуировки не использовалось. «Видите? Ей совсем не больно. Она ничего не чувствует», — говорил он поднимая собаку за холку.

В соцсетях посетители рассказали, что на самом деле собака выглядела очень испуганной и «не брала лакомства, которые предлагали другие участники выставки». Другие рассказали, что также заметили повреждения на лапах животного.

По данным издания, мужчину выгнали с выставки и запретили повторный вход на территорию мероприятия.

Тату-мастер под псевдонимом Lv рассказал издательской группе Phoenix Publishing and Media Group, что набил собаке татуировку в июне прошлого года. Он утверждает, что сначала отказывался выполнять свою работу, однако владелец собаки настаивал, что у мексиканских голых собак почти отсутствует чувствительность к боли. После неоднократных уговоров Lv согласился провести процедуру в ветеринарной клинике.

«Он сказал, что собака для него как ребенок и будет выглядеть круче с татуировкой. <…> Я искренне извиняюсь за любой вред, причиненный собаке и вызвавший негативную реакцию в интернете. Это не было сделано намеренно», — сказал Lv.

Тату-мастер также заверил, что перед процедурой собаке ввели жидкий анестетик.

Другой тату-мастер, имя которого не называется, выразил сомнение в том, что животное могло спокойно перенести такую процедуру. По его словам, области с тонкой кожей, например на запястьях, особенно чувствительны к иглам, потому что там меньше жира и мышц, но больше нервных окончаний.

«Татуировки в таких местах значительно болезненнее», — отметил он.

Издание пишет, что инцидент с татуированной собакой вызвал волну негодования в соцсетях. «Что вы имеете в виду под низкой чувствительностью к боли? Если я введу вам анестезию и разрежу вас — это тоже будет нормально?» — написал один из пользователей.

Другие пользователи назвали поступок хозяина бесчеловечным и напомнили, что животное не может как человек сообщить о своей боли.



