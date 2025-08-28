EN
В мире осталось всего два северных белых носорога

2 минуты чтения 10:49 | Обновлено: 11:09

Северный белый носорог оказался на грани полного исчезновения из-за десятилетий браконьерства и гражданских войн в Центральной Африке. Два последних представителя этого подвида живут под круглосуточной охраной в природном заповеднике Кении. Об этом, как сообщает CNN, рассказывается в документальном фильме «Последние носороги: Новая надежда».

Фильм, премьера которого состоялась 24 августа на канале National Geographic, начинается с последних тяжелых вздохов 45-летнего самца носорога по имени Судан. В 2018 году ветеринары усыпили животное из-за ухудшения его состояния. После смерти Судана на Земле остались лишь две представительницы северных белых носорогов — это 36-летняя самка Наджин и ее 25-летняя дочь Фату.

Врач придумала «корабль для абортов»
Врач придумала «корабль для абортов»
Она помогала прервать беременность женщинам из стран, где это запрещено
Мир11 минут чтения

В фильме фотограф Ами Витали, которая с 2009 года документирует жизнь северных белых носорогов, рассказала, что сейчас ученые пытаются возродить этот подвид с помощью процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Этот процесс включает использование спермы, собранной у самцов до их смерти, и яйцеклеток, взятых у Фату. По словам Витали, здоровье Наджин не позволяет медикам извлекать у нее яйцеклетки.

В этом году консорциум BioRescue, работающий над спасением носорогов, провел три процедуры извлечения яйцеклеток у Фату. В общей сложности ученым удалось создать 38 эмбрионов северного белого носорога. Однако ни Наджин, ни Фату не могут вынашивать потомство по медицинским причинам, поэтому в роли суррогатных матерей выступают самки близкородственных южных белых носорогов.

«Ничего подобного раньше никогда не делалось. Это научный прецедент», — подчеркнула Витали.

Главный координатор BioRescue Ян Стейскал считает, что проект ЭКО может оказаться ценным инструментом для сохранения и других видов в будущем. Однако, по его словам, проведение столь сложного медицинского процесса у животных весом в несколько тонн сопряжено с серьезными трудностями — от точного подбора дозировки анестезии при извлечении яйцеклеток до обеспечения безопасности ученых. 

Пока успешной беременности ученым добиться не удалось.

Раньше трава была зеленее
Раньше трава была зеленее
Дело не только в ностальгии: есть причины, почему мир со временем кажется тусклым. Можно ли вернуть жизни цвет?
Общество6 минут чтения

По данным издания, сегодня в Африке и Азии осталось всего пять видов носорогов. Самыми многочисленными из них считаются южные белые носороги — их осталось около 17 тысяч. 

Ситуация с другими видами намного хуже. По данным Международного фонда охраны носорогов, в Индонезии в живых осталось около 50 яванских носорогов. На грани исчезновения находится и суматранский носорог — в дикой природе сохранилось менее 50 особей этого подвида.

