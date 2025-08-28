EN
Профессия водного сомелье набирает популярность в мире

2 минуты чтения 17:32

В ресторанах воду все чаще сервируют по «винным» правилам. Для нее есть отдельная «карта вод», подается она в винных бокалах и подбирается к блюдам особым образом. Для этого заведения приглашают на работу сомелье по воде. Об этом пишет The Guardian.

По информации издания, в ресторане La Popote в британском графстве Чешир гостям теперь предлагают не только список блюд и винную карту, но и выбор из семи видов бутилированной воды. Стоимость варьируется примерно от 7 долларов за местную воду Crag из Пик-Дистрикта до 26 за Vidago, привезенную из Португалии.

Раньше трава была зеленее
Раньше трава была зеленее
Дело не только в ностальгии: есть причины, почему мир со временем кажется тусклым. Можно ли вернуть жизни цвет?
Общество6 минут чтения

Меню составлял сомелье по воде Дорэн Биндер. Он утверждает, что вкус напитка определяется минеральным составом. Натрий придает воде солоноватость, кальций — легкую сладость, а магний — горечь. Чем дольше вода контактирует с породами под землей, тем выше ее минеральность, пояснил специалист. По его словам, Lauretana из итальянского Пьемонта с минерализацией всего 14 мг/л считается одной из самых «мягких», французская Vichy Célestins, напротив, имеет минерализацию более 3300 мг/л и заметный насыщенный вкус. Биндер обращает внимание, что в его ресторане воду подают при комнатной температуре, потому что охлаждение убивает вкус.

По мнению сомелье и совладелицы ресторана Гаэль Радигон, интерес к воде как к особому продукту связан с ростом популярности безалкогольных напитков. «Даже во Франции все чаще просят больше опций без алкоголя», — отмечает Радигон.

Как пишет The Guardian, Биндер пришел в эту сферу после того, как купил паб в Пик-Дистрикте и обнаружил под ним источник. В 2018 году он запустил бренд Crag Spring Water, который сейчас производит более 12 тысяч бутылок в неделю и поставляет их в рестораны и магазины.

Обожаю свою работу, ведь я — пилот
Обожаю свою работу, ведь я — пилот
Некоторые пассажиры боятся со мной летать, а люди вокруг — не верят, что я летчик. Я с Кавказа и хочу сломать этот дурацкий стереотип
Общество10 минут чтения

В сообществе FineWaters, объединяющем сомелье по воде и производителей, считают, что рынок премиальной воды развивается. «Мы наконец начинаем рассматривать воду не только как средство утоления жажды, но и как гастрономический опыт», — говорит основатель проекта Михаэль Машка. Под его началом FineWaters сертифицировала уже более сотни сомелье по воде.

The Guardian отмечает, что все же для Великобритании подобные меню пока редкость. Первая попытка ввести их в 2007 году не прижилась. Но, по мнению экспертов, сейчас потребители стали внимательнее относиться к напиткам и искать конкретные характеристики — от уровня минерализации до происхождения. Это значит, что сфера будет развиваться, а водных сомелье станет больше, заключают эксперты.

