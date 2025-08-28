Мужчина погиб на собственной свадьбе из-за праздничной стрельбы

Житель Турции погиб при праздновании заключения брака в городе Шебинкарахисар на севере Турции, сообщает The Guardian со ссылкой на местные СМИ.

Инцидент произошел после церемонии бракосочетания, когда гости свадьбы провожали молодоженов домой. 23-летний Али К. получил огнестрельное ранение и скончался от последствий ран, предположительно, нанесенных родственницей его жены.

Журналисты отмечают, что подозреваемая была задержана, в ее саду силовики обнаружили два пистолета, на которые у женщины не было лицензии. Прокуратура уже ведет расследование, его подробности на данный момент неизвестны.

The Guardian пишет, что праздничная стрельба является распространенным явлением в регионах Турции, расположенных на севере страны у побережья Черного моря. Журналисты сообщают об аналогичном инциденте, произошедшем в турецкой провинции Трабзон на прошлой неделе. В результате него был убит один человек, еще двое получили ранения. Эта свадьба была отменена, а один из пострадавших оказался сотрудником полиции.

Ранее турецкие СМИ сообщали об инциденте на свадьбе в районе Суруч турецкой провинции Шанлыурфа, во время которой не менее 60 человек обратились за медицинской помощью с признаками отравления после употребления праздничного торта.

Местные жители Халиль Ибрагим Эльмас и Алейна Акдениз решили пожениться, но полноценного ужина на свадьбе не было — праздник сопровождался лишь танцами и общением. К его завершению гостям вынесли свадебный десятиуровневый торт. Молодожены по традиции разрезали торт, попробовали его, после чего подали куски остальным гостям.

После завершения мероприятия гости свадьбы пожаловались на острую боль в животе, тошноту и рвоту. Молодожены при этом не пострадали, поскольку, предположительно, «едва попробовали» угощение. Отец жениха заявил, что ему стыдно за произошедшее и выразил надежду, что полиции удастся установить виновных.