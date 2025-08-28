EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Мужчина погиб на собственной свадьбе из-за праздничной стрельбы

2 минуты чтения 00:48 28 августа

Житель Турции погиб при праздновании заключения брака в городе Шебинкарахисар на севере Турции, сообщает The Guardian со ссылкой на местные СМИ.

Инцидент произошел после церемонии бракосочетания, когда гости свадьбы провожали молодоженов домой. 23-летний Али К. получил огнестрельное ранение и скончался от последствий ран, предположительно, нанесенных родственницей его жены.

Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
Криминал4 минуты чтения

Журналисты отмечают, что подозреваемая была задержана, в ее саду силовики обнаружили два пистолета, на которые у женщины не было лицензии. Прокуратура уже ведет расследование, его подробности на данный момент неизвестны.

The Guardian пишет, что праздничная стрельба является распространенным явлением в регионах Турции, расположенных на севере страны у побережья Черного моря. Журналисты сообщают об аналогичном инциденте, произошедшем в турецкой провинции Трабзон на прошлой неделе. В результате него был убит один человек, еще двое получили ранения. Эта свадьба была отменена, а один из пострадавших оказался сотрудником полиции.

Ранее турецкие СМИ сообщали об инциденте на свадьбе в районе Суруч турецкой провинции Шанлыурфа, во время которой не менее 60 человек обратились за медицинской помощью с признаками отравления после употребления праздничного торта.

Купила кофе и пропала
Купила кофе и пропала
В Канаде уже 17 лет расследуют исчезновение девушки. Незадолго до пропажи она сказала, что пережила нечто страшное
Криминал15 минут чтения

Местные жители Халиль Ибрагим Эльмас и Алейна Акдениз решили пожениться, но полноценного ужина на свадьбе не было — праздник сопровождался лишь танцами и общением. К его завершению гостям вынесли свадебный десятиуровневый торт. Молодожены по традиции разрезали торт, попробовали его, после чего подали куски остальным гостям.

После завершения мероприятия гости свадьбы пожаловались на острую боль в животе, тошноту и рвоту. Молодожены при этом не пострадали, поскольку, предположительно, «едва попробовали» угощение. Отец жениха заявил, что ему стыдно за произошедшее и выразил надежду, что полиции удастся установить виновных.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Купила кофе и пропала
Криминал
Купила кофе и пропала
В Канаде уже 17 лет расследуют исчезновение девушки. Незадолго до пропажи она сказала, что пережила нечто страшное
00:01
Врач придумала «корабль для абортов»
Мир
Врач придумала «корабль для абортов»
Она помогала прервать беременность женщинам из стран, где это запрещено
00:01 26 августа
Раньше трава была зеленее
Общество
Раньше трава была зеленее
Дело не только в ностальгии: есть причины, почему мир со временем кажется тусклым. Можно ли вернуть жизни цвет?
00:01 25 августа
За домом у бабушки
Криминал
За домом у бабушки
Убийца несколько лет разбрасывал части тел своих жертв, чтобы привлечь внимание полиции. Его поймали, только когда он устал скрываться
17:00 24 августа
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
Криминал
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
В гостинице, известной как приют самоубийц и маньяков, исчезла девушка. Что с ней произошло?
01:55 23 августа

Самое читаемое

Я занималась сексом за наркотики
Общество
Я занималась сексом за наркотики
Три года скрывала употребление от близких и считала, что я не такая, как другие зависимые
00:01 31 июля
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Двухлетний ребенок загрыз кобру до смерти
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Общество
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Годами я скрывала свою зависимость, а однажды чуть не умерла от передоза. Теперь я в завязке и помогаю «трудным» подросткам
00:01 7 августа
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Общество
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
00:01 11 августа
«Покажешь дорогу?»
Криминал
«Покажешь дорогу?»
Во Франции и Бельгии много лет пропадали молодые девушки. Раскрыть их исчезновения помогла 13-летняя девочка, которая сама едва не стала жертвой
17:00 10 августа
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Двухлетний ребенок загрыз кобру до смерти