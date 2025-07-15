Десятки гостей отравились свадебным тортом

В Турции как минимум 60 человек обратились в больницу с признаками отравления после употребления праздничного торта на свадебном торжестве. Жених и невеста не пострадали, пишет газета Hurriyet.

По данным газеты, инцидент произошел в районе Суруч в турецкой провинции Шанлыурфа. Сообщается, что местные жители Халиль Ибрагим Эльмас и Алейна Акдениз решили пожениться и по этому случаю устроили свадебное торжество. Полноценного ужина на свадьбе не было — праздник сопровождался лишь танцами и общением.

К завершению праздника к гостям вынесли свадебный десятиуровневый торт. Молодожены по традиции разрезали торт, попробовали его, после чего подали куски остальным гостям.

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О том, сколько гостей присутствовало на свадьбе не сообщается, однако после завершения мероприятия многие стали жаловаться на острую боль в животе, тошноту и рвоту. Обеспокоенные своим состоянием пострадавшие обратились в больницу. Всего в течение ночи за медицинской помощью обратились 60 человек — у всех были похожие симптомы.

Пациентам назначили лечение. Отмечается, что жених и невеста не пострадали, так как, предположительно, лишь едва «попробовали» торт.

Отец жениха Аббас Элмас сообщил, что образцы свадебного торта уже переданы в полицию для анализа, и выразил надежду, что виновные будут установлены.

«Мне очень стыдно, я просто хотел провалиться сквозь землю после случившегося. Жаль, что так произошло», — заявил он.

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Родственник жениха Метин Лачин, который тоже присутствовал на свадьбе, рассказал, что праздничным тортом отравилась вся его семья — 12 человек, включая жену и детей.

Сначала на рвоту пожаловалась его младшая дочь. После того, как самочувствие ухудшилось у другого ребенка, жены, матери и его самого, семья незамедлительно отправилась в больницу.



