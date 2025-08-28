Каждому пятому жителю ЕС грозит нищета после выхода на пенсию

Значительная часть населения Евросоюза может оказаться в нищете после выхода на пенсию, если нынешняя пенсионная политика властей блока не будет кардинально реформирована. Об этом, как пишет Politico, заявила глава Европейского управления страхования и трудовых пенсий Петра Хилькема.

«Каждый пятый европеец рискует оказаться в нищете в пожилом возрасте», — предупредила она, назвав процент оказавшихся под угрозой жителей ЕС «возмутительно» высоким. «А если посмотреть на женщин, у них риск еще на 30% выше», — добавила Хилькема.

Такое положение дел вызвано стремительным старением европейского населения. Так, уже через 40 лет на каждого пенсионера в Евросоюзе будет приходиться всего полтора работающих человека, что вдвое ниже текущих значений.

«В Европе есть пенсионные проблемы, и страны, не имеющие сильных систем дополнительного пенсионного обеспечения подвержены серьезному риску», — резюмировала Хилькема.

Купила кофе и пропала В Канаде уже 17 лет расследуют исчезновение девушки. Незадолго до пропажи она сказала, что пережила нечто страшное Криминал 15 минут чтения

Страны Евросоюза, как пишет Politico, традиционно используют систему государственных пенсий для обеспечения пожилых граждан. Однако из-за стабильно растущей продолжительности жизни и падения рождаемости расходы властей на финансирование пенсий стремительно растут. Одновременно все больше средств требуется для обеспечения пожилого населения необходимым медицинским обслуживанием и уходом. В результате расходы на стариков становятся просто неподъемными для работающего и платящего налоги населения.

Издание отмечает, что одним из возможных решений в такой ситуации является создание дополнительных частных или корпоративных пенсионных систем. Лучше всех в этом плане обстоят дела у скандинавских стран, где наряду с государственными пенсионными фондами распространены частные, а работающие граждане часто инвестируют часть дохода в ценные бумаги, чтобы обеспечить себя в старости.

Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно? Криминал 4 минуты чтения

В то же время в Восточной и Южной Европе пенсии в основном государственные, а их размер сильно уступает заработной плате. Тем не менее, выход из положения есть, утверждает Хилькема.

«Во-первых, мы видим, что проблема усугубляется. Во-вторых, давайте будем честны, почему пенсии стоят на повестке дня? Потому что нам нужно больше инвестиций, а один из способов их привлечения — перевести сбережения с банковских счетов в инвестиционные продукты», — пояснила она.

По словам Хилькемы, Еврокомиссия уже в ближайшие месяцы опубликует рекомендации для властей стран-членов ЕС по сберегательным счетам и пенсиям. В частности, правительствам предложат создать цифровые счета для сбережений и инвестиций, доступные каждому гражданину, а также системы информирования о выплатах и текущем размере пенсионных накоплений. Для повышения привлекательности отчислений в пенсионные фонды будет рекомендовано ввести соответствующие налоговые льготы.



Однако, как отмечает Politico, европейский пенсионный регулятор не имеет полномочий для того, чтобы самостоятельно проводить те или иные реформы. Сделать это предстоит национальным правительствам, которым придется взять сопутствующие социальные и политические риски на себя.