Дания извинилась за принудительное введение внутриматочных спиралей женщинам

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен и глава правительства Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен опубликовали совместное заявление, в котором публично извинились перед гренландскими женщинами, ставшими жертвами систематической кампании по принудительному контролю рождаемости. Эта кампания включала принудительную установку внутриматочных спиралей в 1960–1970-х годах.
«Мы не можем изменить то, что произошло. Но мы можем взять на себя ответственность. Поэтому от имени Дании я хочу сказать: простите. Прошу прощения у девочек и женщин, которые подвергались систематической дискриминации потому что они гренландки. [Прошу прощения] за то, что им пришлось пережить физические и психологические страдания. За то, что их подвели», — говорится в заявлении датского премьера.
Фредериксен добавила, что власти ожидают публикации независимого отчета, который должен прояснить все обстоятельства, подлежащие расследованию по договоренности между правительством Дании и Гренландией. По ее словам, после завершения расследования стороны рассмотрят вопрос о возможной финансовой компенсации пострадавшим. Эту же информацию подтвердил глава правительства Гренландии.
«Работа в этом направлении ведется с января, и в ближайшее время будет объявлено, как пострадавшие женщины смогут подать заявку на компенсацию. Независимое расследование по делу о внутриматочных спиралях, как ожидается, будет опубликовано в сентябре 2025 года», — сказал Нильсен.
Кампания по контролю рождаемости в Гренландии привлекла внимание в 2022 году, когда стало известно, что тысячам девочек и женщин, начиная с 13 лет, устанавливали внутриматочные спирали без их ведома или согласия. Школьницы выходили из кабинетов врачей, не понимая, что с ними произошло. Многие узнали об этом только спустя десятилетия когда столкнулись с бесплодием.
По данным властей, только в период с 1966 по 1970 год внутриматочные спирали ввели примерно половине всех женщин фертильного возраста — около 4,5 тысячам из девяти тысяч. Официально программа завершилась в 1974 году, однако точных данных о количестве проведенных процедур после 1970 года не сохранилось.
В 2024 году стало известно, что 143 женщины подали коллективный иск против датского государства с требованием компенсации на сумму свыше шести миллионов долларов.