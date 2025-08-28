EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Дания извинилась за принудительное введение внутриматочных спиралей женщинам

2 минуты чтения 15:04

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен и глава правительства Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен опубликовали совместное заявление, в котором публично извинились перед гренландскими женщинами, ставшими жертвами систематической кампании по принудительному контролю рождаемости. Эта кампания включала принудительную установку внутриматочных спиралей в 1960–1970-х годах. 

«Мы не можем изменить то, что произошло. Но мы можем взять на себя ответственность. Поэтому от имени Дании я хочу сказать: простите. Прошу прощения у девочек и женщин, которые подвергались систематической дискриминации потому что они гренландки. [Прошу прощения] за то, что им пришлось пережить физические и психологические страдания. За то, что их подвели», — говорится в заявлении датского премьера.

Данию подозревают в геноциде
Данию подозревают в геноциде
Власти страны насильно устанавливали гренландским женщинам внутриматочные спирали
Мир10 минут чтения

Фредериксен добавила, что власти ожидают публикации независимого отчета, который должен прояснить все обстоятельства, подлежащие расследованию по договоренности между правительством Дании и Гренландией. По ее словам, после завершения расследования стороны рассмотрят вопрос о возможной финансовой компенсации пострадавшим. Эту же информацию подтвердил глава правительства Гренландии.

«Работа в этом направлении ведется с января, и в ближайшее время будет объявлено, как пострадавшие женщины смогут подать заявку на компенсацию. Независимое расследование по делу о внутриматочных спиралях, как ожидается, будет опубликовано в сентябре 2025 года», — сказал Нильсен.

Кампания по контролю рождаемости в Гренландии привлекла внимание в 2022 году, когда стало известно, что тысячам девочек и женщин, начиная с 13 лет, устанавливали внутриматочные спирали без их ведома или согласия. Школьницы выходили из кабинетов врачей, не понимая, что с ними произошло. Многие узнали об этом только спустя десятилетия когда столкнулись с бесплодием. 

Врач придумала «корабль для абортов»
Врач придумала «корабль для абортов»
Она помогала прервать беременность женщинам из стран, где это запрещено
Мир11 минут чтения

По данным властей, только в период с 1966 по 1970 год внутриматочные спирали ввели примерно половине всех женщин фертильного возраста — около 4,5 тысячам из девяти тысяч. Официально программа завершилась в 1974 году, однако точных данных о количестве проведенных процедур после 1970 года не сохранилось. 

В 2024 году стало известно, что 143 женщины подали коллективный иск против датского государства с требованием компенсации на сумму свыше шести миллионов долларов. 

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01
Купила кофе и пропала
Криминал
Купила кофе и пропала
В Канаде уже 17 лет расследуют исчезновение девушки. Незадолго до пропажи она сказала, что пережила нечто страшное
00:01 27 августа
Врач придумала «корабль для абортов»
Мир
Врач придумала «корабль для абортов»
Она помогала прервать беременность женщинам из стран, где это запрещено
00:01 26 августа
Раньше трава была зеленее
Общество
Раньше трава была зеленее
Дело не только в ностальгии: есть причины, почему мир со временем кажется тусклым. Можно ли вернуть жизни цвет?
00:01 25 августа
За домом у бабушки
Криминал
За домом у бабушки
Убийца несколько лет разбрасывал части тел своих жертв, чтобы привлечь внимание полиции. Его поймали, только когда он устал скрываться
17:00 24 августа
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
Криминал
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
В гостинице, известной как приют самоубийц и маньяков, исчезла девушка. Что с ней произошло?
01:55 23 августа

Самое читаемое

Я занималась сексом за наркотики
Общество
Я занималась сексом за наркотики
Три года скрывала употребление от близких и считала, что я не такая, как другие зависимые
00:01 31 июля
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Общество
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Годами я скрывала свою зависимость, а однажды чуть не умерла от передоза. Теперь я в завязке и помогаю «трудным» подросткам
00:01 7 августа
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Общество
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
00:01 11 августа
«Покажешь дорогу?»
Криминал
«Покажешь дорогу?»
Во Франции и Бельгии много лет пропадали молодые девушки. Раскрыть их исчезновения помогла 13-летняя девочка, которая сама едва не стала жертвой
17:00 10 августа
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы