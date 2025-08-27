EN
Интернет и мемы

Зумеры вернули популярность «мыльницам»

2 минуты чтения 16:27

Компактные цифровые камеры, вытесненные смартфонами, возвращаются на рынок. Их все чаще покупают представители поколения Z. По данным Ассоциации производителей фото- и видеоаппаратуры США, в первой половине 2025 года продажи «мыльниц» превысили миллион штук — это максимум за последние четыре года, пишет The Washington Post.

По информации газеты, речь идет не только о новых моделях камер. Пользуются спросом и старые «мыльницы», которые многие забросили еще в 2000-е. На барахолках и в магазинах техники такие камеры стоят около сотни долларов и быстро находят покупателей.

Интернет и мемы

Собеседники издания связывают новую популярность цифровых камер с несколькими факторами. Во-первых, они позволяют фотографировать более вдумчиво и сосредоточенно, потому что нет постоянного потока всплывающих уведомлений. Во-вторых, небольшой экран делает фотографа более вовлеченным в происходящее. «Ты не можешь сразу увидеть результат, но потом приятно пересматривать такие фотографии», — говорит 24-летняя любительница «мыльниц» из Словакии  Зузана Неупауэрова.

Некоторые указывают на технические характеристики — даже у компактной камеры сенсор может быть крупнее, чем у смартфона, что обеспечивает больше света и лучшее качество в условиях низкой освещенности, отмечается в публикации.

Но главное, что привлекает зумеров, — это особая эстетика. Как пишет The Washington Post, молодым людям надоели идеальные и «вылизанные» снимки смартфонов, поэтому они выбирают зернистость, размытие и необычные цветовые искажения старых сенсоров. 

Производители камер уже обратили внимание на тренд и постарались не остаться в стороне. Так, Fujifilm выпустила камеру X half за 849 долларов с имитацией пленки, а Ricoh — новую модель уличной камеры с ретро-фильтрами почти за 1500 долларов.

Ранее СМИ сообщали, что зумерам понравилась концепция кнопочного телефона. Особенно они выделяют бренд BlackBerry, который уже покинул рынок. Одна из причин интереса заключается в том, что такие модели телефонов способствуют цифровому детоксу. 

