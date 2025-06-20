Зумеры заинтересовались кнопочными телефонами

Представители поколения Z прониклись ностальгическими настроениями и захотели пользоваться кнопочными телефонами, особенно выделяя бренд BlackBerry. Публикации на эту тему в социальных сетях набирают сотни тысяч просмотров, сообщает The New York Times.

Тренд продолжает существовать несмотря даже на то, что многие из современных приложений не работают на таких телефонах. Журналисты отмечают, что публикации о телефонах BlackBerry особенно популярны в соцсети TikTok, которая на них не запустится.

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The New York Times отмечает, что последняя попытка возродить выпуск телефонов под этим брендом провалилась еще в 2022 году — надежд на то, что владельцы марки смогут удовлетворить запрос зумеров практически нет.

Журналисты поговорили с инфлюенсерами, создававшими публикации о кнопочных телефонах, и спросили их о том, почему возвращение к старой технологии так популярно среди молодых людей. Среди ответов было предположение о том, что кнопочные телефоны и ранние модели смартфонов способствуют цифровому детоксу — отдыху от выгорания из-за постоянных уведомлений.

«Я думаю, что есть очарование в BlackBerry и старых телефонах, а также во всех этих ретро-технологиях. Это связано с винилами, полароидными фотографиями», — рассказал журналистам Дэн Кассим, 29-летний писатель, который также публиковал ролики на эту тему в TikTok.

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Ранее СМИ сообщали, что 71% российских зумеров предпочитают музыку прошлых лет. 59% зумеров носят одежду в стиле 80-х, 90-х и нулевых, а 53% любят смотреть старые фильмы. Каждый второй (52%) использует пленочные фотоаппараты, 25% выбирают винтажные гаджеты, а 18% охотно слушают винил, утверждают аналитики.

Причина — в желании зумеров окунуться в атмосферу жизни без цифрового шума, более 80% опрошенных отметили также, что считают старые тренды уютными, более 60% заявили о стильности вещей предыдущих эпох. С тем, что эти вещи могут быть качественнее современных, согласились 42% респондентов.