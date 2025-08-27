Университеты начали разрешать проживание с питомцами для снижения стресса у студентов

Университеты и колледжи США начали разрешать своим студентам проживание с животными в общежитиях. Администрации учебных заведений считают, что это поможет обучающимся справиться со стрессом, беспокойством и тоской по дому, пишет Associated Press.
В университетах также рассчитывают, что домашние животные помогут студентам наладить связи друг с другом. В общежития пускают не всех питомцев — часто ограничения связаны с возрастом и размером животных.
Журналисты отмечают, что некоторые из учебных заведений также требуют, чтобы студенты имели опыт жизни с питомцем еще до приезда в кампус. Так, в Эккерд-колледже администрация настаивает, чтобы животное жило с хозяином минимум шесть месяцев до переезда в общежитие, а также не было ядовитым и агрессивным.
Чаще всего студентам разрешают иметь небольших кошек и собак. Например, университет Северного Колорадо допускает проживание животных старше полугода весом не более 18 килограмм. «Одним из маркеров взросления является вопрос: «Могу ли я заботиться не только о себе, но и о другом живом существе?» Это важная часть взрослой жизни», — считает исполнительный директор по жилищному строительству университета Джедайя Камминс.
В материале отмечается, что в некоторых случаях наличие домашнего животного может положительно влиять на вовлеченность студента в жизнь университета. Это может быть связано с воздействием факта наличия питомца на эмоциональные переживания человека, рассказали журналистам студенты.
Разрешающие проживание с животными университеты устанавливают отдельную плату за каждое животное — также они могут потребовать наличие согласия соседей и полис страхования. Владельцы питомцев обязаны обеспечить их вакцинацию, соблюдения режима тишины в общежитии — также они несут ответственность за поведение животных во время пожарных тревог.