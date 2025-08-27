Родители придумали способ отвлечь детей от телефонов

Родители придумали новый способ отвлечь себя и детей от телефонов — они начали активно скупать наборы компании Lego, сообщает The Guardian.

Представители Lego рассказали, что показатель продаж компании вырос на 12% из-за высокого интереса к коллекции Botanicals и наборам по тематике автогонок «Формула-1». Компания фиксирует рекордный объем продаж, ее показатели превышают средние по мировому рынку игрушек, его рост составляет 7%.

Генеральный директор Lego Нильс Кристиансен рассказал, что компания связывает рост показателей продаж с желанием родителей оградить своих детей от влияния социальных сетей на состояние психического здоровья. «Мы считаем, что боремся за время детей. Самое главное — предоставить им актуальные и увлекательные впечатления, которые помогут им держаться подальше от смартфонов», — заявил Кристиансен.

Компания заключила контракты на производство игрушек по мотивам мультсериалов «Блуи» и «Покемон», а также запустила отдельную кампанию She Built That. Ее цель — вдохновить девочек на использование Lego. Кристиансен связывает успехи Lego с широким и инновационным ассортиментом продукции, который позволяет компании оставаться актуальной для людей разных возрастов и интересов.

Кристиансен отметил, что Lego испытывает определенное давление из-за импортных пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом, поскольку один из заводов компании расположен в Мексике. Однако Lego не планирует повышать цены даже в США, и занимается расширением своих производств в Мексике, Венгрии и Вьетнаме.

Также Lego планирует запустить производство игрушек из переработанных материалов — частей рыболовных сетей, верёвок и моторного масла. Годовая цель компании — производить 60% материалов из возобновляемых источников.