Немецкие порты попросили миллиарды евро на подготовку к войне

Морские порты Германии попросили министра обороны страны Бориса Писториуса выделить из оборонного бюджета три миллиарда евро на расширение инфраструктуры и строительство защитных сооружений на случай военной ситуации. Об этом сообщило агентство DPA.
По его данным, Центральный союз немецких морских портовых операторов (ZDS) подчеркнул центральную роль портов «для сценариев военного развертывания» и раскритиковал предыдущий уровень финансирования, назвав его недостаточным. В письме ZDS говорится, что в случае чрезвычайной ситуации грузы и солдатов Бундесвера и партнеров по НАТО придется перевозить через порты.
В письме также отмечается, что порты представляют собой «первую линию атаки» и, являясь «открытой целью», должны суметь обеспечить себе надежную оборону. «Мы должны быть к этому готовы, даже если надеемся, что до настоящей чрезвычайной ситуации дело не дойдет», — утверждают авторы письма.
По их мнению, выделенные средства должны пойти на строительство площадок для тяжелого транспорта, причальных стенок и железнодорожной инфраструктуры, а также на другие меры по защите портовых сооружений от атак и киберугроз. В ZDS обосновали это тем, что оборона является первоочередной задачей правительства.
Немецкие СМИ отмечают, что в этом году бюджет на оборону должен увеличиться примерно на десять миллиардов евро, до 62,4 миллиарда. Кроме того, к этой сумме добавили еще 24 миллиарда евро из так называемого специального фонда.
Важнейшими грузовыми морскими портами Германии являются Гамбург, Бремерхафен, Вильгельмсхафен и Росток. ZDS оценивает общую потребность в инвестициях в эти порты примерно в 15 миллиардов евро.