EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Немецкие порты попросили миллиарды евро на подготовку к войне

2 минуты чтения 13:50

Морские порты Германии попросили министра обороны страны Бориса Писториуса выделить из оборонного бюджета три миллиарда евро на расширение инфраструктуры и строительство защитных сооружений на случай военной ситуации. Об этом сообщило агентство DPA.

По его данным, Центральный союз немецких морских портовых операторов (ZDS) подчеркнул центральную роль портов «для сценариев военного развертывания» и раскритиковал предыдущий уровень финансирования, назвав его недостаточным. В письме ZDS говорится, что в случае чрезвычайной ситуации грузы и солдатов Бундесвера и партнеров по НАТО придется перевозить через порты.

Купила кофе и пропала
Купила кофе и пропала
В Канаде уже 17 лет расследуют исчезновение девушки. Незадолго до пропажи она сказала, что пережила нечто страшное
Криминал15 минут чтения

В письме также отмечается, что порты представляют собой «первую линию атаки» и, являясь «открытой целью», должны суметь обеспечить себе надежную оборону. «Мы должны быть к этому готовы, даже если надеемся, что до настоящей чрезвычайной ситуации дело не дойдет», — утверждают авторы письма.

По их мнению, выделенные средства должны пойти на строительство площадок для тяжелого транспорта, причальных стенок и железнодорожной инфраструктуры, а также на другие меры по защите портовых сооружений от атак и киберугроз. В ZDS обосновали это тем, что оборона является первоочередной задачей правительства.

Врач придумала «корабль для абортов»
Врач придумала «корабль для абортов»
Она помогала прервать беременность женщинам из стран, где это запрещено
Мир11 минут чтения

Немецкие СМИ отмечают, что в этом году бюджет на оборону должен увеличиться примерно на десять миллиардов евро, до 62,4 миллиарда. Кроме того, к этой сумме добавили еще 24 миллиарда евро из так называемого специального фонда.

Важнейшими грузовыми морскими портами Германии являются Гамбург, Бремерхафен, Вильгельмсхафен и Росток. ZDS оценивает общую потребность в инвестициях в эти порты примерно в 15 миллиардов евро.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Купила кофе и пропала
Криминал
Купила кофе и пропала
В Канаде уже 17 лет расследуют исчезновение девушки. Незадолго до пропажи она сказала, что пережила нечто страшное
00:01
Врач придумала «корабль для абортов»
Мир
Врач придумала «корабль для абортов»
Она помогала прервать беременность женщинам из стран, где это запрещено
00:01 26 августа
Раньше трава была зеленее
Общество
Раньше трава была зеленее
Дело не только в ностальгии: есть причины, почему мир со временем кажется тусклым. Можно ли вернуть жизни цвет?
00:01 25 августа
За домом у бабушки
Криминал
За домом у бабушки
Убийца несколько лет разбрасывал части тел своих жертв, чтобы привлечь внимание полиции. Его поймали, только когда он устал скрываться
17:00 24 августа
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
Криминал
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
В гостинице, известной как приют самоубийц и маньяков, исчезла девушка. Что с ней произошло?
01:55 23 августа
Самые разрушительные землетрясения в истории
Мир
Самые разрушительные землетрясения в истории
Они убили сотни тысяч человек и привели к многомиллионным экономическим потерям. Два из них произошли в России
00:01 22 августа

Самое читаемое

Я занималась сексом за наркотики
Общество
Я занималась сексом за наркотики
Три года скрывала употребление от близких и считала, что я не такая, как другие зависимые
00:01 31 июля
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Двухлетний ребенок загрыз кобру до смерти
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Общество
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Годами я скрывала свою зависимость, а однажды чуть не умерла от передоза. Теперь я в завязке и помогаю «трудным» подросткам
00:01 7 августа
Я похоронил своего девятилетнего сына
Общество
Я похоронил своего девятилетнего сына
Это было невыносимо, и мы ничего не могли сделать. Теперь я учусь жить дальше и веду об этом блог
10 октября 2024
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Общество
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
00:01 11 августа
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Двухлетний ребенок загрыз кобру до смерти