Владелица похоронного бюро хранила тела мертвых детей и сажала их «смотреть мультики»

В британском городе Лидс разгорелся скандал вокруг 38-летней владелицы похоронного бюро Эми Аптон, которая занималась организацией похорон младенцев и поддержкой родителей, потерявших детей. Выяснилось, что женщина хранила тела детей у себя дома и сажала их перед телевизором с мультфильмами. Об этом пишет The Guardian.

По информации издания, особый резонанс вызвал случай 2021 года, о котором рассказала мать умершего трехнедельного мальчика. Женщина ожидала, что тело ее сына будет находиться в профессиональном похоронном доме и храниться в холодильной колыбели. Но, придя к Аптон, она в ужасе увидела ребенка «сидящим» в шезлонге в гостиной — перед телевизором с мультиками. Рядом стояла когтеточка, лаяла собака, а на диване лежало тело еще одного младенца. «Она сказала: “Заходи, мы смотрим PJ Masks”. Это было жуткое зрелище», — рассказала женщина ранее в интервью Би-би-си.

Другие семьи также утверждали, что Аптон вводила их в заблуждение. Родители одной девочки были уверены, что ребенок находится в похоронном доме в Хедингли, но спустя неделю узнали, что тело все это время лежало в доме похоронщицы в восьми километрах оттуда. По словам матери, условия хранения тела были нарушены, потому что появился характерный запах, говорится в публикации The Guardian.

Руководство сети госпиталей Лидса сообщило, что получало жалобы на Аптон и с 2021 года контролировало ее визиты в морги. Весной 2025 года женщине полностью запретили доступ в морги и родильные отделения. The Guardian также обращает внимание, что похоронное бюро Аптон — Florrie’s Army — названо в память о собственной дочери владелицы, которая родилась мертвой в 2017 году.

Как отмечают Би-би-си и The Guardian, история с Эми Аптон вновь подняла дискуссию о том, что похоронная сфера в Великобритании фактически не регулируется. Обязательных стандартов для похоронных бюро, включая правила хранения тел, просто не существует. Все ограничивается добровольным членством в профессиональных ассоциациях. Журналисты подчеркивают, что именно этот правовой вакуум позволяет существовать практикам, вызывающим шок у семей.