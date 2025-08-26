Борьбу со слушающими музыку без наушников людьми начали в Европе

Люди, слушающие музыку или разговаривающие по громкой связи без наушников, стали новым раздражителем для властей европейских стран — в Лондоне бороться с ними призывают депутаты как от либеральных, так и от консервативных сил. Об этом сообщает The Independent.

Создающие неудобства для других пассажиров люди превратились в политическую проблему, о запуске специальной кампании по борьбе с ними уже объявил мэр британской столицы Садик Хан. Пока власти сосредоточатся на расклейке плакатов, но консерваторы уже призывают их ввести штрафы за отказ соблюдать тишину в общественном транспорте.

Министр транспорта «теневого кабинета» Великобритании (так называют созданный оппозицией парламентский комитет, готовый занять министерские позиции в случае отставки правительства) Ричард Холден заявил, что пассажиры не должны «терпеть чужой выбор отстойной музыки», отмечает Independent. Консервативная партия считает, что ответственность за наказание слушающих громкую музыку должны нести операторы перевозок.

Представители либеральной партии также согласны с необходимости введения штрафов — они предлагают штрафовать на тысячу фунтов не пользующихся наушниками в поездах и автобусах. Журналисты отмечают, что старт кампании в Лондоне состоялся всего через несколько дней после того, как консерваторы публично призвали запретить громкое прослушивание музыки.

«Как бы лондонцы ни проводили свое путешествие, смотрят ли они любимый сериал или слушают музыку, мы хотим, чтобы поездка была приятной для всех», — заявил занимающийся вопросами транспорта в Лондоне заместитель мэра Себ Дэнс.

Ранее бороться с шумными пассажирами решили и в Ирландии — железнодорожная компания Iarnród Éireann ввела штрафы размером в 100 евро за воспроизведение музыки без наушников, вейпинг и надевание сумок или ног на сиденья. Компания посчитала такое поведение нарушением этикета. Выписывать штрафы будут сотрудники компании.