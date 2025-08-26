EN
Распаковка чужих потерянных чемоданов стала трендом в соцсетях

2 минуты чтения 21:43

Аукционы потерянного багажа переживают новую волну популярности благодаря блогерам, которые превратили распаковку невостребованного багажа в востребованный контент. Видео, где авторы вскрывают выкупленные чемоданы и показывают их содержимое, собирают миллионы просмотров и превращают случайные находки в истории, за которыми следят пользователи по всему миру. Об этом явлении пишет The Guardian.

Раньше чемоданы, не нашедшие своих владельцев в течение трех месяцев, авиакомпании утилизировали. А сейчас перепродают через специализированные аукционы. В Великобритании одним из таких центров стал лондонский дом Greasby’s, куда каждый месяц поступает около 70–80 сумок из аэропортов и транспортных компаний, отмечает издание.

Раньше трава была зеленее
Раньше трава была зеленее
Дело не только в ностальгии: есть причины, почему мир со временем кажется тусклым. Можно ли вернуть жизни цвет?
Общество6 минут чтения

Покупка выглядит как игра вслепую: чемодан заперт, а его содержимое неизвестно. В соцсети TikTok это называют «чемоданным казино». Так, 27-летняя блогерка Бекки Чорлтон из Чешира заплатила примерно сотню долларов за синий чемодан из Хитроу и распаковала его на видео. Ролик посмотрели более 15 миллионов человек. Другой автор, Карми Селлитто, купил чемодан из Хитроу и, показав находки — дизайнерскую обувь, коробку Cartier и документы, — смог найти хозяйку и вернуть ей багаж.

Как пишет автор статьи, истории находок варьируются от практичных до экзотических. Кто-то получает одежду и обувь, кто-то — украшения, гаджеты или даже исторические артефакты. В США крупнейший ритейлер Unclaimed Baggage, работающий с 1970-х, рассказывал о находках вроде изумруда весом 40 карат или египетских артефактов. По словам любителей чемоданных аукционов, нужно быть готовым и к обнаружению чужого грязного белья. Эксперты отмечают, что виральность таких видео связана с простым человеческим желанием «заглянуть в чужую жизнь». Большинство покупателей признаются, что чемоданы им нужны меньше, чем ощущение лотереи и сама распаковка.

Врач придумала «корабль для абортов»
Врач придумала «корабль для абортов»
Она помогала прервать беременность женщинам из стран, где это запрещено
Мир11 минут чтения

По данным IT-компании SITA, в 2022 году во всем мире неправильно обработали около 26 миллионов единиц багажа — почти восемь на тысячу пассажиров. В 2023-м показатель снизился до 6,9 на тысячу, в том числе благодаря цифровым трекерам вроде Apple AirTag. Тем не менее тысячи чемоданов ежегодно оказываются на аукционах.

Эксперты отмечают, что повысить вероятность возврата багажа можно простым способом — вложив внутрь чемодана записку с контактными данными владельца, включая имя, телефон и электронную почту.

