Мужчина перерыл свалку ради обручальных колец жены

Канадец Стив Ван Исселдик устроил раскопки на свалке органических отходов ради потерянных обручальных колец своей жены Джанин, с которой он в браке уже 26 лет. Историю публикует Би-би-си, называя ее примером настоящей романтики и отваги.

Все началось, когда Джанин, убирая рассыпанный в саду попкорн, случайно уронила в пакет с ним два обручальных кольца с бриллиантами, а затем выбросила его в бак для органических отходов. Когда пропажа обнаружилась, бак уже увезли, но благодаря видео с камер наблюдения удалось понять, на какую именно свалку.

На следующий день Ван Исселдик решил найти кольца. «Я был настроен весьма оптимистично», — рассказал он Би-би-си. Супруга канадца оказалась настроена весьма скептически. Тем не менее мужчина, взяв лопату и перчатки, отправился на свалку, где его ожидала 18-тонная куча гниющей скошенной травы и пищевых отходов. Ван Исселдику повезло с погодой: было дождливо и не очень жарко, поэтому неприятный запах не был таким сильным.

Сотрудник свалки Денни Уэбстер, который управляет экскаватором, согласился помочь канадцу, хотя и не верил, что у этой затеи есть шансы на успех.

«Я пытался придумать, как сказать ему, чтобы он просто купил своей жене новые обручальные кольца», — рассказал он.

Мужчине удалось найти оба кольца в течение часа. По словам Ван Исселдика, копаясь в мусоре, он нашел несколько сосисок, которые выбросил в тот же вечер. Он рассказал, что, найдя кольца, сразу позвонил жене, и она расплакалась.

Джанин позже сказала журналистам, что этот случай укрепил их брак, так как теперь он знает, что муж любит ее так сильно, что «готов пройти через гнилую, вонючую компостную кучу».