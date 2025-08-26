Эмоции животных распознали с помощью ИИ

Итальянский исследователь Ставрос Нталампирас разработал модель искусственного интеллекта, определяющую эмоции семи видов домашних копытных животных, сообщает портал Phys. В его выборку вошли звуки коров, коз, лошадей, лошадей Пржевальского, свиней, кабанов и овец.

Модель умеет определять эмоции животных по высоте издаваемых ими звуков, их частотному диапазону и тембру. Исследователь обнаружил, что негативно окрашенные крики чаще имеют среднюю или высокую частоту, а позитивные распределены по всему спектру более равномерно.

У свиней наиболее информативными оказались высокочастотные звуки. При этом овцы и лошади чаще выражали эмоции с помощью среднечастотных звуков. Нталампирас предположил, что у эмоций разных животных есть общие признаки эмоций, но они могут выражаться по-разному в зависимости от вида.

Исследователь отметил, что понимание эмоций домашних животных позволит фермерам узнавать о стрессе скота, специалистам по охране природы — отслеживать состояние популяций диких животных, а работникам зоопарков — быстрее реагировать на изменения в состоянии животных.

В прошлом году китайская компания Baidu решила запатентовать алгоритм, переводящий сигналы животных в понятный человеку язык. Разработчики планируют анализировать не только звуки животных, но и язык тела, а также динамику изменения поведения животных. Также компания надеется с помощью ИИ научиться распознавать эмоции питомцев.

По мнению сотрудников Baidu, уже существующие приложения по расшифровке языка животных слишком полагаются на единственный источник информации.