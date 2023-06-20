Недавно у издательства Individuum вышла книга «Пес со мной. Как понять собаку и сделать ее счастливой». «Холод» публикует несколько отрывков с сокращением, в которых специалистки по поведению собак Мария Мизерницкая и Карина Пинтийская объясняют, какой бывает лай, о чем он может сигнализировать и что делать, если собака боится шума или людей.

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Собака часто лает. Это нормально?

Лай — естественная и абсолютно незаменимая часть собачьей коммуникации с миром. Сегодня слишком громкое и частое гавканье действительно может стать проблемой (например, для жителей многоэтажек), но на протяжении многих тысяч лет лай считался желанным и полезным поведением и всячески подкреплялся. Да и до сих пор многим важно, чтобы собака охраняла дом от грабителей и просто случайных зевак. В общем, воспринимать любой лай как агрессию и считать его социально неприемлемым — ошибка. Собаки общаются с нами так, как умеют, и наша задача — попытаться их понять. Не скорректировать (читай: «подавить и избавиться»), а узнать причину и поработать с ней.

Смысл лая определяется по контексту. Собаки гавкают друг на друга, чтобы развлечься, сказать «Отвали», наоборот, привлечь внимание или сообщить о своей обеспокоенности. Также голос помогает псам выражать эмоции, транслировать в мир свое состояние. В общем, для специалиста по поведению, да и просто для чуткого человека лай — важнейший источник информации. Как и язык тела, вокализация подсказывает, что думает и чувствует наша собака.

Типы лая отличаются друг от друга по высоте и частоте. Кроме того, один лай может в процессе смениться на совсем другой по смыслу, а еще разные породы собак лают по-разному. В общем, научиться в 100% случаев различить по звуку, что именно хочет сказать ваш пес, нереально. При этом важно хотя бы уметь отделять мирное гавканье от предупреждения «Сейчас я начну кусаться». И тут у нас отличные новости: благодаря долгой коэволюции мы умеем интуитивно понимать такие вещи.

Ниже мы расскажем, какие типы собачьего лая встречаются чаще всего и как на них реагировать. Список основывается на работе Тюрид Ругос «Barking: The Sound of a Language».

Предупредительный лай. Тот самый лай, который наши предки поощряли у предков наших собак. Отличается отдельными гавками и средней громкостью. С помощью таких сигналов пес сообщает, что в окружающем мире что-то происходит. Вы слышите их, когда он учуял кого-то за дверью, или увидел на прогулке какой-то неожиданный объект, или отчитывает проходящих мимо дома незнакомцев. Лучшее, что можно сделать с этим лаем, — сказать собаке «Спасибо за информацию». Это даже может помочь снизить длительность и громкость предупредительного лая, потому что, если резко и грубо пресекать его, он может быстро эволюционировать в возбужденный, защитный или даже в лай от страха.

Тот самый лай, который наши предки поощряли у предков наших собак. Отличается отдельными гавками и средней громкостью. С помощью таких сигналов пес сообщает, что в окружающем мире что-то происходит. Вы слышите их, когда он учуял кого-то за дверью, или увидел на прогулке какой-то неожиданный объект, или отчитывает проходящих мимо дома незнакомцев. Лучшее, что можно сделать с этим лаем, — сказать собаке «Спасибо за информацию». Это даже может помочь снизить длительность и громкость предупредительного лая, потому что, если резко и грубо пресекать его, он может быстро эволюционировать в возбужденный, защитный или даже в лай от страха. Возбужденный лай и лай от фрустрации. Оба типа очень распространены, оба вызываются каким-то конкретным триггером, будь то слишком активная деятельность или невозможность получить желаемое. Первый отличается от второго тем, что в момент подачи сигнала собака суетится и проявляет энтузиазм. Диапазон эмоций при таком лае — от отчаянья (например, если собака фрустрирована тем, что не может подойти к другой собаке) до чрезмерного веселья (если собаку дьявольски разыграли мячиком). Бороться с этим в моменте бесполезно, нужна комплексная работа с возбуждением, самоконтролем и удовлетворением потребностей собаки. Лай от фрустрации часто путают с лаем агрессии, но их легко отличить друг от друга по контексту: собака отгоняет от себя другого пса или, наоборот, хочет приблизиться к нему и пообщаться, но ее не пускают?

Защитный лай. Это сигнал, с помощью которого собака отгоняет сородичей или людей. Обычно звучит угрожающе.

Это сигнал, с помощью которого собака отгоняет сородичей или людей. Обычно звучит угрожающе. Лай от страха. Звучит как защитный. Содержит высокие ноты и слышится неуверенным. Если вы слышите защитный лай или лай от страха, лучше всего отойти от собаки и оставить ее в покое и безопасности.

Лай от одиночества. Самый печальный лай, от которого эмпатичным людям сразу начинает хотеться спасти животное. Этим звуком лают собаки, которые живут в вольере или на цепи или слишком много времени проводят дома в одиночестве.

Самый печальный лай, от которого эмпатичным людям сразу начинает хотеться спасти животное. Этим звуком лают собаки, которые живут в вольере или на цепи или слишком много времени проводят дома в одиночестве. Выученный лай. Звук, с помощью которого собака пыталась что-то получить, и как минимум однажды ей это удалось. Если после возбужденного лая собака получала внимание, а после защитного — безопасность, она будет чаще использовать эти звуки как инструмент в соответствующих ситуациях. Как с этим работать? Помогите собаке найти новые стратегии получения желаемого.

Как помочь собаке, которая боится шума и людей?

Страх — еще одна нормальная реакция на опасности и раздражители окружающей среды. Но если собака слишком сильно боится предметов, людей или животных, которые ей не угрожают, или когда интенсивность и продолжительность страха непропорциональны ситуации, — это проблема.

Первый шаг в контроле окружающей среды для пугливой собаки — позаботиться, чтобы у нее было безопасное место, где она сможет спрятаться. Это может быть подвал без окон, чулан, ящик или ванная комната, которую вы никогда не будете запирать. Второй совет: попробуйте оттенить громкие шумы нейтральными фоновыми: звуком радио, генератором белого шума, работающим кондиционером или вентилятором. Включите псу классическую музыку или бесплатный плейлист «Музыка для собак» на ютубе. Впрочем, это не универсальные меры — некоторым псам от фонового шума только хуже.

Еще одно средство — феромоны. Они продаются в зоомагазинах в виде диффузоров, салфеток, кремов, спреев или даже ошейников. Чтобы уменьшить беспокойство, можно нанести их на бандану, подстилку или любимую игрушку вашего пса. Это безрецептурные средства, но при этом вполне себе доказательная медицина. Существует довольно много «собачьих» исследований по эффективности феромонов; правда, как показывает практика, действуют они не на всех.

Что касается нашей поддержки. Есть собаки, которым приятны ваша близость и уверенность, которую вы транслируете. Другие от постоянных поглаживаний и подбадриваний становятся только более тревожными. Так что выберите поведение, более подходящее вашему псу. Но игнорировать состояние собаки точно не стоит.

Страх шума можно побороть с помощью десенсибилизации и контробусловливания. Суть первого метода в том, что собаку постепенно приучают к воздействию пугающего звука — сначала ставят его очень тихо, потом чуть громче, и так неделя за неделей, пока собака не перестанет остро реагировать на шум (кстати, метод «микродозинга» работает и с другими страхами). Контробусловливание — это попытка разорвать ассоциацию шума со страхом.

Еще одним способом успокоить и отвлечь собаку может быть еда или что-то для грызения. Также это могут быть несложные поисковые игры, нюхательные шары и коврики. Но помните, что использовать все эти методы можно только в безопасном месте и не в тот момент, когда собака в панике.

А что делать со страхом людей?

Причины, по которым ваш пес может бояться людей: некачественная социализация, негативный предыдущий опыт (например, если собаке запрещали подходить к людям), жестокое или грубое обращение в прошлом, негуманные техники дрессировки, генетика (если у вашего пса были пугливые родители), старение (синдром когнитивной дисфункции), заболевания мозга и воздействие токсичных веществ. Бывает, что собаки сильнее боятся мужчин, чем женщин. Обычно это следствие психологической травмы (пса били мужчины), но иногда проблема просто в том, что у мужчин более низкий голос и они выше ростом, так что собака воспринимает их как бóльшую угрозу.

Как вы можете помочь? Первое правило: не форсируйте ситуацию. Неважно, боится ли ваша собака мужчин в шляпах или шуршащих темных пакетов, — просто позаботьтесь, чтобы она как можно реже сталкивалась с источником ужаса. Не уговаривайте ее подойти к триггеру. Второй пункт: позаботьтесь, чтобы у пса была возможность уйти или спрятаться от пугающего объекта. Поводок должен быть длинным, двери — открытыми. Третий шаг: поддерживайте своего пса тем способом, который ему подходит, и не ругайте за трусость. Собака должна знать, что вы на ее стороне.

Что еще может предпринять опекуну пугливого питомца?

Изучите собачий язык тела. Так вы всегда будете понимать, спокоен ли ваш пес или ему некомфортно и страшно.

Как можно точнее определите стимулы, которые вызывают страх. Ваша собака боится всех людей или только мужчин? Ей страшно, только когда они с ней общаются (наклоняются, протягивают руку), или наблюдать объект страха издалека тоже тревожно? Как только вы все это выясните, начните контролировать взаимодействие вашей собаки с пугающими факторами. Не допускайте их резкого появления: например, следите, чтобы собака вдруг не оказалась в толпе или рядом с человеком, который ее навязчиво гладит.

Не стесняйтесь просить людей, чтобы они не приближались к пугливой собаке и не гладили ее. Объясните окружающим, чтобы они не смотрели на пса в упор, не пытались дотронуться до него, заговорить или как-то иначе инициировать контакт. Собака боится сильнее, если внимание пугающего объекта направлено на нее, а еще большинство псов воспринимают взгляд в упор как угрозу.

Будьте гарантом безопасности для своей собаки. Если рядом с вами она чувствует себя хорошо и уверенно, ей будет легче начать преодолевать страхи.

Не наказывайте собаку за страх и не заставляйте ее делать то, чего она не хочет. Собака должна свободно выражать свои эмоции и уходить в убежище, когда ей захочется. Не ругайте свою собаку, если она скалится. Если практиковать это, со временем она может начать бросаться на людей и кусаться без предварительного предупреждающего сигнала.

Обратитесь к специалисту, как только заметили, что собака проявляет агрессию страха. Это поможет предотвратить ухудшение поведения.

В любом случае помните: нет волшебной таблетки от страха. Борьба с фобиями — длительный процесс, который подчас занимает много месяцев. Будьте терпеливы.