Тысячи людей пришли на день рождения девушки после жалобы отца на неудавшийся праздник

В мексиканском городе Астла-де-Терразас Исела Анаи Сантьяго Моралес отметила свое пятнадцатилетие на стадионе, на который пришли около двух тысяч человек, пишет Associated Press. Это произошло после того, как отец девушки пожаловался в соцсетях, что на ее дне рождения было мало гостей.

«Некоторые не пришли. Отец сказал, что мы не можем позволить еде пропадать, поэтому написал в фейсбуке, что у нас осталось на 40 человек», — рассказала Моралес. Он рассчитывал, что на приглашение откликнутся не более 200 человек, однако в итоге их было в десять раз больше.

Обожаю свою работу, ведь я — пилот Некоторые пассажиры боятся со мной летать, а люди вокруг — не верят, что я летчик. Я с Кавказа и хочу сломать этот дурацкий стереотип Общество 10 минут чтения

В Мексике и других странах Латинской Америки день, когда девочке исполняется 15 лет, называется Кинсеаньера. Это традиционный семейный праздник, который символизирует переход от детства к взрослой жизни. Некоторые семьи начинают откладывать деньги на этот праздник за несколько лет до него.

В ответ на пост отца девушки местный фотограф предложил бесплатную фотосессию, а диджей и организатор мероприятий Херонимо Росалес пообещал предоставить бесплатное музыкальное сопровождение.

«Я работал звукорежиссром на многих кинсеаньерах, и каждая девушка мечтает о хорошей вечеринке, на которую люди приходят и делятся ею. Было ужасно, что она осталась одна, и я подумал: нет, я не могу так просто это оставить», — сказал диджей.

Здесь похороны превращают в веселый карнавал Родственники устраивают танцы, тусуются с телом покойного и хоронят людей в гробах в форме бутылки пива и старых Nokia Мир 10 минут чтения

Многие местные жители и организации отправили пожертвования, а местные власти предоставили для праздника стадион. На сцене выступили более 10 музыкальных групп. Специально для традиционного постановочного танца девушки была написана песня, под которую она выступила вместе с шестью подростками.

Некоторые гости приехали на день рождения Моралес из других мексиканских городов и даже из американского штата Техас.

Моралес попросила гостей жертвовать игрушки нуждающимся детям вместо того, чтобы дарить ей подарки. Несмотря на это, один человек подарил ей участок в городе площадью 90 квадратных метров. Также местные власти предоставили ей стипендию для продолжения обучения.