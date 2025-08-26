Не поместившихся в кресло авиапассажиров заставят оплатить дополнительное место

Американский лоукостер Southwest Airlines потребует от своих пассажиров, которые не помещаются в пространство между подлокотниками своего кресла, заранее оплачивать дополнительное место. Как сообщает телеканал CNN, соответствующее правило вступит в силу в будущем январе.

В настоящее время пассажиры могут либо оплатить дополнительное место заранее с возможностью последующего возврата средств, либо запросить бесплатное дополнительное место в аэропорту. Как сообщается, с вступлением в силу новых правил, возврат средств по-прежнему возможен, если в самолете есть свободные места, но больше не гарантируется.

«Чтобы гарантировать наличие места, мы сообщаем клиентам, которые ранее воспользовались услугой предоставления дополнительного места, что им следует приобрести ее при бронировании», — говорится в заявлении авиакомпании.

Ранее Southwest Airlines также объявила о скорой отмене другого своего правила, которое отличало ее от других авиакомпаний. Речь идет о возможности для пассажиров самостоятельно выбрать место в салоне после посадки. Теперь лоукостер будет указывать место в посадочном талоне, как это делают другие авиаперевозчики.

Кроме того, с мая Southwest Airlines начала взимать с пассажиров плату за провоз багажа, чего не делала до этого. Как отмечает CNN, бесплатные дополнительные места и провоз багажа, а также возможность выбрать место самому были тремя главными отличиями и преимуществами Southwest Airlines по сравнению с другими авиаперевозчиками.

По данным телеканала, в последнее время авиакомпания испытывает трудности и находится под давлением инвесторов, требующих увеличения прибыли и выручки.