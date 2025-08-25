Новорожденного назвали в честь ChatGPT

В Колумбии родители назвали новорожденного Чат Йипити, вдохновившись чат-ботом с генеративным искусственным интеллектом ChatGPT от OpenAI. Об этом пишет Colombia One.

По данным издания, имя новорожденного официально зарегистрировали 15 августа в регистрационном офисе города Серете. В свидетельстве о рождении он был указан как Чат Йипити Бастидас Герра. Издание пишет, что родители выбрали это имя как дань цифровой эпохе и растущему влиянию технологий в повседневной жизни.

Отмечается, что в Колумбии закон позволяет родителям свободно выбирать имена для своих детей, если они не нарушают базовые принципы уважения и человеческого достоинства. В то же время Национальный реестр имеет право отклонить имя, если оно считается оскорбительным, унизительным или потенциально вредным для ребенка.

Несмотря на возможные споры вокруг имени Чат Йипити, власти не увидели оснований для отказа в его регистрации. Сообщается, что это вызвало общественную дискуссию о том, следует ли пересматривать законодательство с учетом растущего влияния технологий в обществе.

Тем не менее, по данным издания, необычное имя новорожденного укладывается в более широкую тенденцию последних лет. Так, все больше родителей в Колумбии дают детям нестандартные имена, вдохновленные знаменитостями, технологиями или вымышленными сочетаниями. Среди самых необычных имен, зарегистрированных в стране в 2023–2024 годах, числятся Уснейви — имя, вдохновленное ВМС США (U.S. Navy), Месси Андрес — в честь футболиста Лионеля Месси, Даяна Валентина Шакира — в честь поп-исполнительниц, и другие.

Ранее российский «Реестр ЗАГС» назвал топ-пять самых редких имен, которыми родители называли новорожденных в 2025 году. Среди женских имен значатся Далина, Рухиябону, Марцелина, Джалия и Мохрухсор. В топ мужских имен попали Хемра, Чагыл-Сулус, Марк-Габриэль, Бусси Емрис и Даниэль-Марк.

Самыми редкими именами в Москве стали женские Эмилиа, Ханышай, Оминна, Кира Исида и Дениз. Среди редких мужских имен оказались Конг Нам Шон, Биктимер, Никифор, Наян и Саят.

