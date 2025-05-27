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Общество

Названы самые популярные в этом году детские имена

2 минуты чтения 09:56

В России с начала 2025 года самыми популярными именами для новорожденных стали София и Михаил. Об этом сообщается в информационно-аналитическом портале «Реестр ЗАГС».

Согласно опубликованным данным, с начала 2025 года женским именем София были названы 8058 детей. Вторым самым популярным стало имя Ева (6960 детей), на третьем месте — Анна (6615). В пятерку популярных имен также вошли Мария (5940) и Варвара (5927).

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В списке самых популярных имен для мальчиков с начала 2025 года лидирует Михаил (9316). На втором месте имя Александр (8245 детей), а на третьем месте — Артем (7397). Четвертым по популярности стало имя Матвей (6322), пятерку лидеров замыкает имя Тимофей (6051).

Примечательно, что в мае 2024 года самыми популярными именами также были Михаил и София. Год назад в топ-5 мужских имен входили Александр, Марк, Максим и Лев, а среди женских — Анна, Мария, Ева и Виктория. Немного реже новорожденным давали имена Артем, Иван, Дмитрий, Матвей, Тимофей, а также Василиса, Варвара, Александра, Полина и Елизавета.

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«Реестр ЗАГС» также перечислил пять самых редких имен, которыми россияне называли новорожденных в 2025 году.  В топ-5 женских вошли Далина, Рухиябону, Марцелина, Джалия и Мохрухсор. Среди редких мужских имен значатся Хемра, Чагыл-Сулус, Марк-Габриэль, Бусси Емрис и Даниэль-Марк. О точном количестве детей с такими именами информационно-аналитический портал не сообщил.

В Москве самыми редкими именами стали женские Эмилиа, Ханышай, Оминна, Кира Исида и Дениз. Среди редких мужских имен значатся Конг Нам Шон, Биктимер, Никифор, Наян и Саят.

По данным «Реестр ЗАГС», за первые пять месяцев 2025 года в России появились на свет 51% мальчиков и 49% девочек. Всего с начала года в России родились 850 318 детей, сообщается в информационно-аналитическом портале.


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