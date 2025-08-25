Режиссер «Гарри Поттера» прокомментировал создание нового сериала

Режиссер первых двух фильмов о Гарри Поттере Крис Коламбус признался, что с интересом следит за подготовкой нового сериала HBO по книгам Джоан Роулинг и даже «немного завидует» его создателям. В интервью RadioTimes он отметил, что в новом проекте у сценаристов и режиссеров будет возможность посвятить каждой книге до десяти часов экранного времени.

По словам Коламбуса, во время съемок фильмов у него такой возможности не было, и даже при длительности ленты более двух с половиной часов приходилось отказываться от множества сцен. «Иногда я до сих пор просыпаюсь ночью из-за этого», — поделился он.

Режиссер напомнил, что особенно жалеет об отсутствии Пивза, полтергейста из первой книги. В фильме «Философский камень» персонажа должен был сыграть британский актер Рик Майалл, но все сцены с его участием вырезали. «Я сожалею, что так и не смог показать Пивза в первом фильме», — признался Коламбус.

Он также рассказал о вырезанном эпизоде с зельями в финале «Философского камня». В книге Гермиона и Гарри должны были пройти испытание, выбирая из нескольких флаконов, и каждый шаг мог стоить им жизни. «Это потрясающая шахматная партия, но у нас просто не было времени снять ее. Надеюсь, эти сцены вернутся. У создателей сериала есть десять часов. Пусть используют их правильно», — отметил режиссер.

Крис Коламбус известен не только как автор первых двух фильмов о Гарри Поттере, но и как режиссер фильмов «Один дома». Сейчас он работает над экранизацией романа Ричарда Османа «Клуб убийств по четвергам».

Сериал по «Гарри Поттеру». как ожидается, выйдет в 2027 году. Съемки начались этим летом на студии Warner Bros. Studios Leavesden. Ранее стали известны имена актеров, утвержденных на ключевые роли.

