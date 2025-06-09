Названы исполнители еще нескольких ролей в сериале про Гарри Поттера

Бел Паули и Даниэль Ригби сыграют роли Петуньи и Вернона Дурслей в сериале про Гарри Поттера. Об этом узнал Variety, обратила внимание «Афиша Daily». Также стало известно, что роль Корнелиуса Фаджа может сыграть Берти Карвел, известный по ролям в сериалах «Корона» и «Доктор Фостер», сообщает Deadline.

Variety отмечает, что пока неизвестно, кто сыграет Дадли Дурсля. В серии фильмов Петунью и Вернона Дурслей сыграли Фиона Шоу и Ричард Гриффитс, а Дадли — Гарри Меллинг. Также, по данным Deadline, не было официального подтверждения присоединения к команде сериала Карвела. «Мы понимаем, что такой громкий сериал вызывает много слухов и домыслов. Пока мы находимся на этапе подготовки к производству, мы подтвердим детали только после заключения контрактов», — заявили в НВО.

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Британская актриса Бел Паули известна ролями в сериале «Дневник девочки-подростка», фильмах «Белый парень Рик» и «Король Стейтен-Айленда». Английский актер и комик, лауреат премии BAFTA Даниэль Ригби появлялся в частности в фиьме «Кошачьи миры Луиса Уэйна» и сериале «Черное зеркало». Также он присоединится к съемкам мини-сериала «Бегущий по лезвию 2099».

Variety отмечает, что НВО описывает предстоящую экранизацию серии книг Джоан Роулинг как «точную адаптацию». «Исследуя каждый уголок волшебного мира, каждый сезон будет знакомить новую и уже существующую аудиторию с “Гарри Поттером” и его невероятными приключениями», — говорится в описании сериала.

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Ранее компания Warner Bros. Discovery назвала исполнителей главных ролей — Гарри Поттера, Рона Уизли и Гермионы Грейнджер. Их сыграют Доминик Маклафин, Аластар Стаут и Арабелла Стэнтон соответственно. Всего в процессе отбора актеров прослушивание прошли более 30 тысяч детей. До этого были утверждены другие актеры на роли профессора Альбуса Дамблдора, Минервы Макгонагалл, Северуса Снейпа, Рубеуса Хагрида, профессора Квирелла и Аргуса Филча.

Позже HBO объявил еще нескольких актеров сериала. Так, Молли Уизли сыграет Кэтрин Паркинсон,

Драко и Люциуса Малфоя — Джонни Флинн и Локс Пратт, Симуса Финнигана — Лео Эрли, Парвати Патил — Алессия Леони, а Лаванду Браун — Сиенна Муса.











