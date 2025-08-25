СМИ узнали о подделках западных брендов в Северной Корее

Северная Корея стремится копировать потребительскую культуру Запада, отрицая при этом внешнее влияние. К такому выводу пришли журналисты The New York Times после изучения видеозаписей, сделанных тремя иностранцами, недавно посетившими КНДР. Среди авторов этих записей туристы из России, Швеции и Китая.

По словам очевидцев, признаков такой «западной жизни» в КНДР много, некоторые стали для гостей страны полной неожиданностью. Так, например, в Пхеньяне местная элита предпочитает пить кофе в кафе под названием Mirai Reserve — это копия Starbucks, и даже известный логотип кофейни изменен незначительно. Туристов удивили и цены на кофе. Так, за три латте одному из иностранцев пришлось отдать 25 долларов, отмечает издание.

По данным газеты, одним из самых престижных мест в столице считается многоэтажный торговый центр Rangrang Patriotic Geumganggwan, где продаются мебель, посуда и продукты. Все это, по словам туристов, сильно напоминает ассортимент IKEA. Более того, на некоторых товарах висят бирки с теми же названиями, что и в шведской сети. Поэтому до конца непонятно, являются ли они подделкой или были ввезены в страну незаконно. В IKEA и Starbucks The New York Times заявили, что не имеют никаких магазинов в КНДР и следят за нарушениями прав на свои бренды.

Большинство платежей в столице, по словам иностранцев, проходят через QR-коды и смартфоны. В стране работают местные аналоги популярных сервисов, от видеоприложений и мессенджеров до «северокорейского Uber». Собеседники издания отмечают, что таким образом власти создают иллюзию модернизации, не признавая западного влияния.

Летом 2025 года глава КНДР Ким Чен Ын открыл курортный комплекс «Вонсан-Кальма», который прозвали «северокорейским Вайкики». На пляже протяженностью в четыре километра построили новые отели и аквапарк. Первой группой иностранный гостей стали туристы из России. Ветеринар из Петербурга Дарья Зубкова, по информации The New York Times, заплатила за недельный тур 1400 долларов и осталась довольна. По ее словам, отдыхающие устраивали барбекю на пляже, катались на гидроциклах и пробовали пиво, произведенное в США, Китае и Японии. Они спокойно перемещались по курорту, но никогда не оставались в одиночестве, без сопровождения. Она также рассказала, что купила себе в КНДР обувь бренда Ugg.

Журналисты The New York Times напоминают, что туризм остается одной из немногих отраслей, не подпадающих под санкции ООН. По оценке аналитиков, Пхеньян рассматривает его как источник валюты, рабочих мест, а также инструмент формирования положительного имиджа страны. При этом рост числа иностранных туристов неизбежно несет риск ослабления тоталитарного контроля над информацией. Уже сейчас они привозят в страну новости извне и задают вопросы о военном сотрудничестве с Россией, говорится в публикации.

В 2019 году, до закрытия границ из-за пандемии коронавируса, КНДР посетили рекордные 300 тысяч туристов, большинство из Китая. По данным СМИ, среднегодовой доход обычного северокорейца составляет чуть больше тысячи долларов, поэтому товары и услуги, которыми пользуются туристы и элита, остаются недоступными для основной массы населения.