СМИ: на глав связанной с Абрамовичем компании завели уголовное дело

Налоговый комиссар Кипра Сотирис Маркидес предъявил уголовное обвинение бывшим директорам кипрской компании Blue Ocean Yacht Management, которую, как ранее выяснили расследователи, Абрамович использовал в схеме для уклонения от уплаты налогов. Об этом сообщает CIReN.
«Дело было возбуждено [22 августа], а дата судебного разбирательства назначена на 9 октября 2025 года в окружном суде Лимассола. Дело касается директоров Blue Ocean, которым предъявлены обвинения в совершении уголовных преступлений, связанных с законодательством об НДС», — сообщил Маркидес.
Как пишет CIReN, в обвинительном заключении говорится о взыскании 25 миллионов евро налогов. Маркидес пояснил, что изначально сумма задолженности была 14 миллионов, однако она выросла с учетом процентов за неуплату.
Налоговый комиссар не уточнил, о каких именно директорах идет речь, и не назвал их имена. CIReN отмечает, что компания Blue Ocean была ликвидирована в июле прошлого года, однако спустя год Маркидес добился через суд ее восстановления, чтобы предъявить обвинения.
Отмечается, что уголовные обвинения предъявили после публикации Би-би-си и Бюро журналистских расследований, в которой говорилось, что в период с 2005 по 2010 год Blue Ocean была частью схемы, в рамках которой компания получила в аренду как минимум пять яхт Абрамовича и после этого передала их в чартер другим компаниям на Британских Виргинских островах. Те, в свою очередь, также контролировались Абрамовичем.
При этом его адвокаты отрицают эти обвинения и утверждают, что российский миллиардер не знал и «не был обязан знать о каком-либо предполагаемом обмане любого государственного органа с целью уклонения от уплаты налогов».