EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

СМИ: на глав связанной с Абрамовичем компании завели уголовное дело

2 минуты чтения 16:24 | Обновлено: 16:25

Налоговый комиссар Кипра Сотирис Маркидес предъявил уголовное обвинение бывшим директорам кипрской компании Blue Ocean Yacht Management, которую, как ранее выяснили расследователи, Абрамович использовал в схеме для уклонения от уплаты налогов. Об этом сообщает CIReN.

«Дело было возбуждено [22 августа], а дата судебного разбирательства назначена на 9 октября 2025 года в окружном суде Лимассола. Дело касается директоров Blue Ocean, которым предъявлены обвинения в совершении уголовных преступлений, связанных с законодательством об НДС», — сообщил Маркидес.

Раньше трава была зеленее
Раньше трава была зеленее
Дело не только в ностальгии: есть причины, почему мир со временем кажется тусклым. Можно ли вернуть жизни цвет?
Общество6 минут чтения

Как пишет CIReN, в обвинительном заключении говорится о взыскании 25 миллионов евро налогов. Маркидес пояснил, что изначально сумма задолженности была 14 миллионов, однако она выросла с учетом процентов за неуплату.

Налоговый комиссар не уточнил, о каких именно директорах идет речь, и не назвал их имена. CIReN отмечает, что компания Blue Ocean была ликвидирована в июле прошлого года, однако спустя год Маркидес добился через суд ее восстановления, чтобы предъявить обвинения.

За домом у бабушки
За домом у бабушки
Убийца несколько лет разбрасывал части тел своих жертв, чтобы привлечь внимание полиции. Его поймали, только когда он устал скрываться
Криминал38 минут чтения

Отмечается, что уголовные обвинения предъявили после публикации Би-би-си и Бюро журналистских расследований, в которой говорилось, что в период с 2005 по 2010 год Blue Ocean была частью схемы, в рамках которой компания получила в аренду как минимум пять яхт Абрамовича и после этого передала их в чартер другим компаниям на Британских Виргинских островах. Те, в свою очередь, также контролировались Абрамовичем.

При этом его адвокаты отрицают эти обвинения и утверждают, что российский миллиардер не знал и «не был обязан знать о каком-либо предполагаемом обмане любого государственного органа с целью уклонения от уплаты налогов».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Раньше трава была зеленее
Общество
Раньше трава была зеленее
Дело не только в ностальгии: есть причины, почему мир со временем кажется тусклым. Можно ли вернуть жизни цвет?
00:01
За домом у бабушки
Криминал
За домом у бабушки
Убийца несколько лет разбрасывал части тел своих жертв, чтобы привлечь внимание полиции. Его поймали, только когда он устал скрываться
17:00 24 августа
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
Криминал
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
В гостинице, известной как приют самоубийц и маньяков, исчезла девушка. Что с ней произошло?
01:55 23 августа
Самые разрушительные землетрясения в истории
Мир
Самые разрушительные землетрясения в истории
Они убили сотни тысяч человек и привели к многомиллионным экономическим потерям. Два из них произошли в России
00:01 22 августа
Здесь похороны превращают в веселый карнавал
Мир
Здесь похороны превращают в веселый карнавал
Родственники устраивают танцы, тусуются с телом покойного и хоронят людей в гробах в форме бутылки пива и старых Nokia
00:01 21 августа
Власти этой страны решили запретить бедным размножаться
Мир
Власти этой страны решили запретить бедным размножаться
Они насильно стерилизовали сотни тысяч женщин и мужчин. Все ради экономики
00:01 20 августа

Самое читаемое

Я похоронил своего девятилетнего сына
Общество
Я похоронил своего девятилетнего сына
Это было невыносимо, и мы ничего не могли сделать. Теперь я учусь жить дальше и веду об этом блог
10 октября 2024
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Двухлетний ребенок загрыз кобру до смерти
Кыргызстан запретил порно
Я занималась сексом за наркотики
Общество
Я занималась сексом за наркотики
Три года скрывала употребление от близких и считала, что я не такая, как другие зависимые
00:01 31 июля
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Общество
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Годами я скрывала свою зависимость, а однажды чуть не умерла от передоза. Теперь я в завязке и помогаю «трудным» подросткам
00:01 7 августа
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Общество
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
00:01 11 августа
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Двухлетний ребенок загрыз кобру до смерти
Кыргызстан запретил порно