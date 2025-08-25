СМИ: на глав связанной с Абрамовичем компании завели уголовное дело

Налоговый комиссар Кипра Сотирис Маркидес предъявил уголовное обвинение бывшим директорам кипрской компании Blue Ocean Yacht Management, которую, как ранее выяснили расследователи, Абрамович использовал в схеме для уклонения от уплаты налогов. Об этом сообщает CIReN.

«Дело было возбуждено [22 августа], а дата судебного разбирательства назначена на 9 октября 2025 года в окружном суде Лимассола. Дело касается директоров Blue Ocean, которым предъявлены обвинения в совершении уголовных преступлений, связанных с законодательством об НДС», — сообщил Маркидес.

Раньше трава была зеленее Дело не только в ностальгии: есть причины, почему мир со временем кажется тусклым. Можно ли вернуть жизни цвет? Общество 6 минут чтения

Как пишет CIReN, в обвинительном заключении говорится о взыскании 25 миллионов евро налогов. Маркидес пояснил, что изначально сумма задолженности была 14 миллионов, однако она выросла с учетом процентов за неуплату.

Налоговый комиссар не уточнил, о каких именно директорах идет речь, и не назвал их имена. CIReN отмечает, что компания Blue Ocean была ликвидирована в июле прошлого года, однако спустя год Маркидес добился через суд ее восстановления, чтобы предъявить обвинения.

За домом у бабушки Убийца несколько лет разбрасывал части тел своих жертв, чтобы привлечь внимание полиции. Его поймали, только когда он устал скрываться Криминал 38 минут чтения

Отмечается, что уголовные обвинения предъявили после публикации Би-би-си и Бюро журналистских расследований, в которой говорилось, что в период с 2005 по 2010 год Blue Ocean была частью схемы, в рамках которой компания получила в аренду как минимум пять яхт Абрамовича и после этого передала их в чартер другим компаниям на Британских Виргинских островах. Те, в свою очередь, также контролировались Абрамовичем.

При этом его адвокаты отрицают эти обвинения и утверждают, что российский миллиардер не знал и «не был обязан знать о каком-либо предполагаемом обмане любого государственного органа с целью уклонения от уплаты налогов».