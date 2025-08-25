Армения готовится обменяться банковской информацией с Россией

Армянские банки и брокерские компании начали запрашивать данные о налоговом резидентстве у россиян, которые открыли там счета. По данным РБК, это нужно для первого автоматического обмена с Федеральной налоговой службой России, который должен начаться в сентябре этого года.

Неназванный источник Frank Media подтвердил, что армянские регуляторы начали рассылать запросы «владельцам личных счетов, контролирующим лицам и бенефициарам компаний». За отказ предоставить информацию россиянам могут закрыть счет.

Управляющий партнер юридической компании NSV Consulting Сергей Назаркин назвал Армению одной из наиболее популярных стран среди россиян для открытия банковских счетов. Эксперты отметили, что в результате обмена российская налоговая получит данные о доходах и активах россиян в Армении.

Как пишет Frank Media, россияне могут предоставить информацию о налоговом резидентстве в третьих странах, чтобы избежать передачи данных российским налоговым органам.

Армения ратифицировала соглашение об автоматическом обмене финансовой информацией в 2023 году и обязалась внедрить этот обмен в 2025 году. Теперь страна будет раз в год обмениваться банковскими данными с примерно 120 странами.

Соответствующий стандарт отчетности (CRS) был разработан Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Россия присоединилась к нему в 2016 году и начала обмен в 2018 году.

Согласно российскому законодательству, налоговым резидентом считаются люди, находящиеся на территории России как минимум 183 дня в году. То же правило действует в Армении. При этом россияне обязаны уведомлять ФНС об открытии счетов за рубежом.